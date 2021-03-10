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Аллерголог предостерегла от зооноза, который передается от птиц 

Мира Маркина 2 часа назад
Аллерголог предостерегла от зооноза, который передается от птиц
Фото: depositphotos.com
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина перечислила заболевания, которыми могут заражаться люди, как от диких, так и от домашних птиц.
По словам эксперта, человеку от пернатых может передаваться зооноз. Причем инфекцию можно подхватить не только при прямом контакте с птицей, но также через воду или пищу.
Специалисты разделяют патологии на две группы. К первой относятся болезни органов дыхания, например, орнитоз и ложный туберкулез. Во вторую — поражения желудочно-кишечного тракта (энтеробактериозы, в том числе сальмонеллез).
В числе симптомов орнитоза — боль в районе груди, сухой кашель или кашель, при котором выделяется слизистая гнойная мокрота.
При заражении ложным туберкулезом (или иерсиниозной инфекцией) у человека повышается температура до 38-40 градусов. Кроме того, проявляется интоксикация и расстройства кишечного спектра. При тяжелой форме болезни развивается септический шок.
У пациентов с сальмонеллезом велик риск обезвоживания и интоксикации организма. Данный недуг представляет особую опасность для людей с иммунодефицитными состояниями, маленьких детей и пожилых людей.
Чтобы обезопасить себя, медик советует регулярно убирать места содержания пернатых, покупать птиц в проверенных местах и по необходимости обращаться к ветеринарам.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Европе начали массово уничтожать кур из-за вспышки птичьего гриппа.
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Болезни и лекарства , РАН
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