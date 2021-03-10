Онколог назвал симптомы рака языка 

Трещины или неприятные ощущения на слизистой оболочке языка могут говорить о начале образования там злокачественной опухоли. Об этом заявил онколог Михаил Маснянкин.

Он подчеркнул, что рак языка может привести к тяжелым последствиям. Люди, страдающие этой болезнью, не могут есть, говорить, сообщает «Пятый канал».

На поздней стадии обнаружить это заболевание легко — у человека появляются кровоподтеки и кровотечения. Между тем на ранних стадиях этот вид рака, наоборот, сложно диагностировать. Поэтому при появлении боли во рту надо сразу же идти к врачу. Михаил Маснянкин добавил, что рак языка образовывается чаще всего при курении.