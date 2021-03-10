Как понять, что у взрослого человека расстройство аутического спектра

Принято считать, что болезни аутического спектра проявляются уже в раннем возрасте. Однако далеко не всегда симптомы настолько сильны, чтобы списать их на заболевание. "Рамблер" расскажет, что поможет определить аутизм у взрослого человека.

Несмотря на распространенные стереотипы, среди аутистов очень много талантливых людей. Заболевание нельзя назвать однородным по симптоматике, именно поэтому болезнь не всегда удается обнаружить.

При этом синдром опасен, так как чреват развитием расстройств психики. Пациент может страдать от депрессии, стать конфликтным или замкнутым, из-за чего может потерять рабочее место или семью.

Взрослые пациенты с расстройством аутического спектра наделены интеллектом и могут решать жизненные задачи, но отношения с другими людьми им даются труднее. Они могут управляться с бытовыми задачами, но жить и заниматься творчеством они продолжают обособленно.

При подозрении на аутизм стоит обратить внимание на одиночество человека и низкие коммуникативные навыки. Обычно аутисты предпочитают жить изолированно. Во время разговора могут легко перейти на повышенные тона и даже проявлять агрессию.

Также аутизм характеризуют беспорядочные и непроизвольные движения: почесывание, дерганье одежды или частей тела, минимальное количество увлечений, проблемы с логопедией.

Взрослые аутисты говорят монотонно и однообразно, не проявляя в разговоре эмоций, а также могут негативно реагировать на резкие звуки и яркий свет.

Таким людям важны ритуалы, но правила, которые существуют в обществе, не кажутся им чем-то логичным. Из-за этого возможны неуместные движения, например, смех на серьезном совещании, неожиданное объятие или наоборот, отстраненность в момент, когда нужно выразить сочувствие.

Патология больше типична для мужского населения, но встречаются симптомы аутизма и у взрослых женщин. Однако в большинстве случаев они живут без диагноза до конца жизни.