Сжатие зубов и скрежет: какой опасностью может обернуться бруксизм 

Бруксизм — это непроизвольное скрежетание зубами, возникающее во сне. Обычно оно возникает во время ночного у сна и встречается у 10% взрослых. "Рамблер" выяснил, чем может обернуться такая привычка.

В основном, человек начинает скрежетать зубами или сильно сдавливать челюсти из-за стрессов или сильных нагрузок. Нарушение работы центральной и периферической нервной системы приводит к спазмам мускулатуры.

При этом стоматологи убеждены, что бруксизм может развиваться и из-за нарушений строения челюстной системы. К ним относится неправильный прикус, нарушение зубного ряда, завышение пломб и прочее.

Обычно скрежетание длится около 10 секунд. Количество эпизодов может меняться, например, появляться время от времени. Заметить это могут близкие, так как сам человек движения не замечает.

Бруксизм приводит к утончению эмали и повышению чувствительности зубов, а также возникновению сколов. Постоянное травмирование тканей зачастую приводит к пародонтиту и утрате зубов. Срок службы пломб и протезов также уменьшается из-за высокой механической нагрузки.

Предупредить бруксизм можно, если уделять должное внимание здоровью полости рта. Необходимо вовремя лечить заболевания зубов и десен, а также восстанавливать целостность зубного ряда при утрате зубов.

Также профилактика предусматривает нормализацию эмоционального состояния, отказ от вредных привычек, полноценное питание и своевременный отдых.