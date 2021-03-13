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Чем чревата пивная зависимость и как ее победить 

Мира Маркина 5 часов назад
Чем чревата пивная зависимость и как ее победить
Фото: depositphotos.com
Пиво является одним из самых популярных напитков не только в России, но и в других странах мира. А в Германии и вовсе даже 14-летним подросткам позволяется употреблять хмельной напиток.
Однако злоупотребление пивом чревато серьезными последствиями. Подробнее о пивной зависимости — в материале "Рамблера".
В пиве содержатся фитоэстрогены — вещества, схожие по своей структуре с женскими половыми гормонами. Попадая в организм, они начинают провоцировать выработку тестостерона для равновесия. В какой-то момент организм привыкает к таким гормональным скачкам и начинает требовать добавки.
Для пивной зависимости помимо обычного похмелья характерна острая головная боль, сигнализирующая о том, что в организме скопились кадаверин и путресцин — яды, содержащиеся в пиве.
Кроме того, от фитоэстрогенов у мужчин начинают расти молочные железы, а в редких случаях даже выделяется молоко.
Один из способов победить пивную зависимость — повысить содержание тестостерона в организме без помощи пива. Если же вы заметили симптомы недуга у вашего близкого и понимаете, что самостоятельно избавиться от зависимости ему не удастся, необходимо обратиться к наркологу и составить план лечения.
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