Чем чревата пивная зависимость и как ее победить 

Пиво является одним из самых популярных напитков не только в России, но и в других странах мира. А в Германии и вовсе даже 14-летним подросткам позволяется употреблять хмельной напиток.

Однако злоупотребление пивом чревато серьезными последствиями. Подробнее о пивной зависимости — в материале "Рамблера".

В пиве содержатся фитоэстрогены — вещества, схожие по своей структуре с женскими половыми гормонами. Попадая в организм, они начинают провоцировать выработку тестостерона для равновесия. В какой-то момент организм привыкает к таким гормональным скачкам и начинает требовать добавки.

Для пивной зависимости помимо обычного похмелья характерна острая головная боль, сигнализирующая о том, что в организме скопились кадаверин и путресцин — яды, содержащиеся в пиве.

Кроме того, от фитоэстрогенов у мужчин начинают расти молочные железы, а в редких случаях даже выделяется молоко.

Один из способов победить пивную зависимость — повысить содержание тестостерона в организме без помощи пива. Если же вы заметили симптомы недуга у вашего близкого и понимаете, что самостоятельно избавиться от зависимости ему не удастся, необходимо обратиться к наркологу и составить план лечения.