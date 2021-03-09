Не только алкоголизм: почему появляется цирроз 

Считается, что цирроз печени возникает только у людей, страдающих алкоголизмом, но это не так. На самом деле это заболевание может появиться и по другим причинам. "Рамблер" рассказывает, какие люди находятся в группе риска.

Еще недавно цирроз считался смертельным заболеванием. У людей часто развивался рак печени, поэтому выживаемость у этого заболевания была небольшая. Сейчас большинство пациентов с циррозом живут долго только в том случае, если они своевременно обратились к врачу.

Проблема этого заболевания заключается в том, что цирроз может долгое время себя не проявлять. Известно, что печень не может болеть, поэтому симптомы, как правило, люди замечают не сразу. Людям в группе риска нужно постоянно проходить обследования и следить за состоянием печени. Причин у этого заболевания множество, но есть наиболее распространенные.

Прием запрещенных веществ и токсичных лекарств

Некоторые люди имеют серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и ментальным, поэтому принимают токсичные лекарства. Если есть возможность от них отказаться, то лучше сделать это, так как печень выполняет функцию фильтра и накапливает в себе вредные вещества. Этот процесс происходит при алкоголизме, зависимости от запрещенных веществ и из-за приема определенных медикаментов.

Все виды вирусных гепатитов

Хронические вирусные гепатиты поражают клетки печени. Они вызывают воспалительный процесс в органе, из-за чего его клетки начинают разрушаться. Любые вирусные гепатиты опасны для печени и могут вызывать не только цирроз, но и рак. Кроме того, у людей с гепатитом риск летальности после цирроза возрастает в несколько раз.

Сахарный диабет

Люди, страдающие сахарным диабетом, имеют высокий риск развития неалкогольной дистрофии печени, цирроза и рака печени. У пациентов может возникнуть тяжелое поражение органа из-за того, что в печени накапливаются жиры. Это характерно для людей с невосприимчивостью к инсулину. Жировой гепатит появляется в ста процентах случаев у людей с диабетом, страдающим ожирением. Вместе с этим появляется и цирроз.