е Нужно только лишь уметь их правильно распознавать и вовремя принимать меры. К примеру, очень часто неприятности с кожей возникают на локтевых сгибах. Спрятать эти дефекты под слоем одежды трудно, особенно в летнее время. "Рамблер" расскажет о причинах появления этого недуга.

Почему шелушатся локти

Кожа в этой области не такая, как на остальных участках тела. Во-первых, здесь почти нет сальных желез, секрет которых создает водно-липидную кислотную мантию. Из-за этого верхний кожный слой — эпидермис — практически не защищен от потери влаги. Без естественного щита он начинает шелушиться и даже трескаться.

Во-вторых, кожа на локтях находится в постоянном движении: чтобы выдержать дополнительную нагрузку, ей приходится растягиваться и грубеть. Впрочем, это беда не только локтей, но и других суставов: аналогичная проблема есть у кожи на коленях и щиколотках.

нехватка витаминов. Несбалансированное питание ухудшает поступление токоферола, ретинола, аскорбиновой кислоты в организм. Женщина чувствует упадок сил, сонливость и замечает сухие шелушащиеся пятна на локтях. Обычно внешние признаки авитаминоза проявляются в межсезонье, но в некоторых случаях тревожат в любое время года;

анемия. Нехватка и плохое усвоение железа сопровождаются сильной сухостью кожных покровов, которая развивается на фоне хронической усталости, головокружений, одышки;

сахарный диабет. Эндокринное заболевание провоцирует много осложнений. Одно из них — сухость кожи и зуд. Если шелушение локтей совмещается с патологической жаждой, повышенным аппетитом и ухудшением общего состояния, срочно обратитесь к врачу, чтобы диагностировать болезнь на начальной стадии;

гипотиреоз. Сухие, шелушащиеся локти — признак нарушенной функции щитовидной железы. Кроме этого патология вызывает ломкость волос, слабость, нарушение сердечного ритма;

псориаз. Проявляется пятнами произвольной формы, которые покрыты светлыми чешуйками. Кожа на локтях, ладонях, лице шелушится и сохнет. Человек испытывает зуд и боль. Сухая кожа на локтях сама по себе не опасна, но доводить ее до трещин не стоит: через повреждения в глубокие слои могут попасть бактерии и вирусы, которые приводят к более серьезным проблемам. Основанием для дерматологической проблемы являются:

Меры профилактики

В первую очередь выясните, почему шелушится кожа на локтях. Если потемнение спровоцировано заболеваниями внутренних органов, займитесь лечением и выполняйте указания врача. В комплексе с профилактическими мерами такая тактика дает хорошие результаты и избавляет локти от шелушения и ороговения.

Если шелушение происходит в период обострений холодов, когда кожа локтей особенно подвержена сухости, а в организме идет нехватка витаминов, подпитывать ручки можно простыми аптечными средствами. Возьмите за привычку после каждого посещения ванны или принятия душа смазывать локтевые суставы детским кремом, жирной мазью без запаха или другими увлажняющими средствами.