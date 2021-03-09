Пять самых частых причин обмороков 

Медики характеризуют обморок (синкопе) как кратковременную потерю сознания вследствие нарушения мозгового кровотока. Примерно у 20-ти процентов людей он случался хотя бы раз в жизни. "Рамблер" расскажет о пяти самых частых причинах обмороков.

Ортостатическая гипотензия

В данном случае обмороки, которые наступают при перемене положения тела: из положения лежа, в положение сидя или стоя. Возникают они при плохой адаптации организма к перемене положения тела.

В момент смены положения тела приспособительные механизмы не могут обеспечить адекватную реакцию сосудов на меняющуюся ситуацию. Наступает падение артериального давления и снижение кровоснабжения мозга.

Рефлекс

Это наиболее распространенный вид обмороков. Возникают они из-за того, что временно нарушается нервная регуляция тонуса сосудов и артериального давления. Такое нарушение происходит не по причине какой-то болезни, а рефлекторно, после воздействия на организм определенных факторов. Хороший пример: падение в обморок при виде крови.

При падении артериального давления количество крови, поступающий в головной мозг тоже резко снижается. Наступает его кислородное голодание, и человек теряет сознание.

Болезни сосудов мозга

Этот вид обмороков возникает при нарушении проходимости сосудов, питающих головной мозг. Это случается при выраженном атеросклерозе этих сосудов, при их тромбозе или сдавливании (остеохондроз шейного отдела позвоночника и прочее).

Нарушения проводимости и ритма сердца

При нарушениях проводимости и ритма сердца часто возникает ситуация, когда сердце работает неэффективно. При этом резко снижается выброс крови в сосудистое русло. Все органы страдают от недостатка кровообращения, в том числе и головной мозг.

Низкий сердечный выброс

Целый ряд заболеваний сердца приводит к ухудшению его работы. При этом тоже уменьшается сердечный выброс и страдает мозговое кровообращение, что и приводит к частым обморокам. Это могут быть врожденные или приобретенные пороки сердца, экссудативный перикардит, болезни миокарда.