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Мясников сообщил скрытый признак рака яичников у женщин 

Полина Алферова 2 часа назад
Мясников сообщил скрытый признак рака яичников у женщин
Фото: РИА Новости
В эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что интенсивный рост волос на лице и руках у женщин может быть симптомом рака яичников или надпочечников.
Такой процесс говорит о дисбалансе половых гормонов в организме, когда количество андрогенов превышает число эстрогенов.

«Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики. А просто пойти удалить — удалить-то легко, а что за этим стоит, надо знать», — подчеркнул Мясников.

Также чрезмерное количество волос на лице может означать поликистоз яичников. Сопутствующие признаки — нерегулярная менструация, сложности с зачатием, повышенный уровень сахара и холестерина в крови.
Ранее «Рамблер» писал, что ученые предупредили Мишустина о риске новой эпидемии в России.
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