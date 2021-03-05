Почему медики рекомендуют «аскорбинку» во время пандемии 

О пользе "аскорбинки" известно многим, однако ее популярность во время пандемии особенно возросла. Как выяснил "Рамблер", специалисты, действительно, рекомендуют аскорбиновую кислоту как средство от целого списка проблем.

Так, аскорбиновая кислота (витамин C) — это органическое соединение, незаменимое для человеческого организма. Она участвует в метаболизме холестерина и является природным антиоксидантом.

Сейчас особенно важно помогать организму при борьбе с вирусами и инфекциями. Доказано, что аскорбиновая кислота способствует укреплению иммунной защиты. Витамин C в несколько раз повышает сопротивляемость организма вредоносным бактериям и вирусам. Немаловажно и то, что витамин С вырабатывает фагоциты — особые клетки, уничтожающие микроорганизмы и проникающие в кровь.

Принимать витамин С можно как в качестве профилактики, так и во время болезни. Это позволит снизить риски осложнений, избавиться от неприятных симптомов.

Она помогает при воспаленных лимфатических узлах, укрепляет стенки сосудов, способствует очищению крови и устранению свободных радикалов.

Кислота улучшает усвояемость железа, свертываемость крови, а также нормализует обмен веществ, способствуя образованию липидов, белков и расщеплению жиров.

Кроме того, витамин С помогает организму бороться с дерматологическими и аллергическими проблемами, улучшает общее состояние кожи, способствует ее омоложению, волосы становятся более ухоженными, а железы регулярно вырабатывают гормоны в оптимальном объеме.