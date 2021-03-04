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Какие недуги чреваты комой 

Мира Маркина 5 часов назад
Какие недуги чреваты комой
Фото: depositphotos.com
С древнегреческого слово "кома" переводится как "глубокий сон". Однако между состоянием комы и обычным сном существуют большие различия, в числе которых невозможность пробуждения, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие реакции на боль и неподвижность конечностей.
В большинстве случаев кому провоцируют серьезные повреждения головного мозга, которые критически отражаются на его работоспособности. Спровоцировать кому может ряд недугов. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Диабет

Данная болезнь сопровождается скачками уровня сахара в крови. Слишком высокий или, напротив, слишком низкий уровень глюкозы может стать причиной диабетической комы.

Инсульт

Острое нарушение кровообращения мозга наравне с черепно-мозговыми травмами является причиной более 50% случаев комы. Спровоцировать инсульт могут закупорка артерий или разрыв кровеносного сосуда.

Инфекции

Энцефалит или менингит способны вызвать отек головного, спинного мозга или окружающих их тканей. В самых тяжелых случаях это тоже приводит к коме.

Опухоли

К состоянию комы приводят те новообразования, которые развиваются в мозге или в его стволе.
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