Тошнота и слабость: медики назвали неожиданные симптомы цирроза печени 

Британские медики раскрыли назвали симптомы цирроза печени. Об этом сообщает Daily Express.
По мнению экспертов, признаками наличия или развития цирроза могут быть слабость, утомляемость, раздражительность и нарушения сна. О болезни стоит задуматься, если у человека покрасневшие ладони, сосудистые звездочки, пожелтевшие кожа и глаза.
Врачи рекомендуют крайне внимательно относиться к кровотечениям из носа и десен, частой тошноте и потере аппетита, так как эти симптомы могут быть признаками цирроза.
При обнаружении любых признаков развития данного заболевания следует немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.
Ранее "Рамблер" сообщал, как женщине пересадили печень из-за пирсинга носа.