От аллергии до рака: почему чешется голова 

Зуд кожи головы — это проблема, с которой сталкивается каждый второй. Это неприятное ощущение доставляет массу неудобств и причиняет дискомфорт. "Рамблер" расскажет о причинах его появления.

Ксероз

Такое заболевание возникает из-за недостаточной секреции сальных желез. В результате чего иссушается кожный покров головы, на его поверхности могут появиться небольшие трещины. Больного беспокоит чувство жжения, у него развивается шелушение эпидермиса.

Аллергия

Косметика для волос является частой причиной зуда кожи головы. Неправильно подобранный шампунь может вызвать аллергию или привести к пересыханию кожи головы. Иными словами, надо выбирать новые средства с осторожностью.

Дерматомикоз (трихофития)

Зуд волосистой части головы возникает из-за попадания на эпидермис грибковых микроорганизмов. У больного появляется сразу несколько серьезных симптомов: раздражение кожи и выпадение волос. Трихофития вызывает обильное шелушение, зуд и покраснение небольших участков эпидермиса. Также из-за болезни волосы теряют прежнюю силу, легко рвутся и сильно выпадают при расчесывании.

Сахарный диабет

Повышенный сахар в крови провоцирует сбои в выработке сальных желез, вызывает обезвоживание. Сильная сухость, шелушение и кожный зуд распространяются не только на волосистую часть головы, но и на все тело. Для того чтобы поставить точный диагноз необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Он назначит вам специальную диету и лекарственные препараты. Предварительно понадобится сдать кровь на уровень сахара.

Мышечное напряжение

Мало кто знает, что лишнее напряжение мышц часто становиться причиной зуда кожи головы. Чешется голова от напряжения мышц плеч, спины и затылка. Происходит микроциркуляция сосудов кожи головы, а также появления микротравм тканей, поэтому начинается процесс воспаления с частым невыносимым ощущением зуда. При таких ощущениях человек начинает сильно чесать голову, что приводит к выпадению волос.

Паразиты

Самой неприятной и одной из самых распространенных причин зуда являются насекомые: вши и клещи. Даже при наличии возможности гигиены, регулярного медицинского обследования, хорошего питания и чистой одежды, данная проблема возникает достаточно часто и никто не застрахован от инфицирования.

Рак кожи

Любые необычные родинки, узелки и темные пятна могут быть его признаком. Иногда они чешутся или горят. Подозрительное новообразование на коже должен осмотреть врач-онколог. Он уже решит, опасно оно или нет. Если опасно, значит, новообразование придётся удалить.