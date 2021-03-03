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Ранние признаки ишемической болезни сердца 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Ранние признаки ишемической болезни сердца
Фото: depositphotos.com
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из самых распространенных причин внезапной смерти. Она может протекать как хроническое и как острое заболевания (инфаркт, стенокардия). Важно на первой стадии распознать ИБС, чтобы предотвратить ухудшение состояния в будущем. На поздних стадиях ИБС Дает о себе знать в виде сердечных приступов и острых состояний, при которых проводят срочные обследования и операции. Чтобы предотвратить это, необходимо следить за своим здоровьем и при появлении нетипичных симптомов обращаться к врачу. "Рамблер" рассказывает о признаках, которые проявляются на ранних стадиях ИБС.
Как правило, эти признаки не проявляются одновременно. Они могут делать это по очереди, а некоторые могут и вовсе не проявиться. Однако, если хотя бы один симптом сохраняется у вас длительное время, необходимо идти к врачу.

Неприятнее ощущения в груди во время физнагрузок

Из-за ишемической болезни сердца нагрузка на орган увеличивается. Из-за этого человека преследуют неприятные ощущения в груди в виде болей и застоев. Особенно часто это проявляется во время физических нагрузок, когда повышается пульс и учащается дыхание. Сердце может не выдерживать этого и из-за этого появляются неприятные ощущения в груди.

Нехватка дыхания

Внезапные перебои с дыханием человек может ощущать во время тахикардии, экстрасистолии и других аритмий. Это происходит из-за того, что ваше серди бьется слишком быстро или неравномерно. Это может происходить из-за ИБС. Болезнь нарушает сердечный ритм, что влияет на количество кислорода в организме.

Головокружения, слабость и утомляемость

Эти симптомы характерны и для других заболеваний, но если они проявляются достаточно частно, необходимо обратиться к врачу. У них есть разные причины, но наиболее распространенная — нехватка кислорода из-за неровного сердечного ритма.
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