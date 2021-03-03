Британские ученые применили новую методику восстановления печени 

Исследователи из Великобритании применили новую методику восстановления печени человека. Она заключается в выращивании органоидов желчных протоков.

Ранее пациентам, у которых эти протоки переставали функционировать, приходилось ложиться на операцию. для которой требовался донор органа. Процедура осложнялась еще и тем, что во многих странах наблюдается дефицит доноров печени.

Новая методика, в свою очередь, позволяет транспортировать в поврежденную печень холангиоциты. Методика уже успешно испытана на животных, в данный момент исследователи пробуют использовать ее для восстановления поврежденных тканей человека.