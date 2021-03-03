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Британские ученые применили новую методику восстановления печени 

Мира Маркина 5 часов назад
Британские ученые применили новую методику восстановления печени
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Великобритании применили новую методику восстановления печени человека. Она заключается в выращивании органоидов желчных протоков.
Ранее пациентам, у которых эти протоки переставали функционировать, приходилось ложиться на операцию. для которой требовался донор органа. Процедура осложнялась еще и тем, что во многих странах наблюдается дефицит доноров печени.
Новая методика, в свою очередь, позволяет транспортировать в поврежденную печень холангиоциты. Методика уже успешно испытана на животных, в данный момент исследователи пробуют использовать ее для восстановления поврежденных тканей человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что женщине пересадили печень из-за пирсинга носа.
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