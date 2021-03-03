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Врач предостерег о смертельной опасности популярных препаратов 

WMJ.ru 8 часов назад
Мясников предупредил о смертельной опасности популярных лекарств
Фото: WMJ.RU
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности некоторых популярных препаратов.
Мясников предостерег от употребления нестероидных противовоспалительных препаратов в качестве обезболивающего в эфире России 1. Он рассказал, что эти медикаменты влияют на желудок, и ненормированный прием может стать причиной язвы и вызвать сильное кровотечение. В его практике 40-летний пациент принимал до семи таких таблеток в день, мучаясь от боли в ноге, у него развилась язва. Мужчину не успели довезти в операционную — он умер на глазах у врачей.
Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты считаются основной причиной инфарктов и инсультов. Их нельзя принимать пожилым людям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз: лекарство и яд отличаются только дозой,

— цитирует врача РИА Новости.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников , РИА Новости
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