Мясников предупредил о смертельной опасности популярных лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности некоторых популярных препаратов.

Мясников предостерег от употребления нестероидных противовоспалительных препаратов в качестве обезболивающего в эфире России 1. Он рассказал, что эти медикаменты влияют на желудок, и ненормированный прием может стать причиной язвы и вызвать сильное кровотечение. В его практике 40-летний пациент принимал до семи таких таблеток в день, мучаясь от боли в ноге, у него развилась язва. Мужчину не успели довезти в операционную — он умер на глазах у врачей.

Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты считаются основной причиной инфарктов и инсультов. Их нельзя принимать пожилым людям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.