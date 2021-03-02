Что такое «мужской климакс» и как его распознать 

Большинство людей привыкло считать, что климакс свойственен только женщинам. Однако это не совсем так: во взрослом возрасте гормональным изменениям подвержены и мужчины. Кто-то именует их "мужским климаксом", но в профессиональных кругах это состояние носит название "возрастной андрогенный дефицит". Подробнее о нем — в материале "Рамблера".

Отличие "мужского климакса" от женского заключается в том, что он наступает непредсказуемо: кто-то сталкивается с ним в 43 года, а кто-то — в 79 лет — все зависит от индивидуальных особенностей организма и иногда от наследственности. Однако, если верить статистике, почти половина мужского населения Земли (45%) начинает испытывать проблемы, связанные с андрогенным дефицитом, только после 75 лет.

Увеличение жировой прослойки

Повышенная потливость

Снижение работоспособности

Излишняя эмоциональность и раздражительность

Нарушение эрекции и снижение либидо "Мужской климакс" сопровождается неизменным и довольно ощутимым снижением тестостерона в крови. Вследствие этого проявляется ряд симптомов:

В группе риска наступления преждевременного андрогенного дефицита находятся мужчины с лишним весом, больные диабетом и страдающие артериальной гипертонией.

Однако даже если вы уже ощутили на себе "мужской климакс", паниковать не стоит. Прежде всего необходимо обратиться к врачу — специалист подберет необходимые медикаменты, которые помогут пережить этот этап и улучшат самочувствие.