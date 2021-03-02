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Что такое «мужской климакс» и как его распознать 

Мира Маркина 2 часа назад
Что такое «мужской климакс» и как его распознать
Фото: depositphotos.com
Большинство людей привыкло считать, что климакс свойственен только женщинам. Однако это не совсем так: во взрослом возрасте гормональным изменениям подвержены и мужчины. Кто-то именует их "мужским климаксом", но в профессиональных кругах это состояние носит название "возрастной андрогенный дефицит". Подробнее о нем — в материале "Рамблера".
Отличие "мужского климакса" от женского заключается в том, что он наступает непредсказуемо: кто-то сталкивается с ним в 43 года, а кто-то — в 79 лет — все зависит от индивидуальных особенностей организма и иногда от наследственности. Однако, если верить статистике, почти половина мужского населения Земли (45%) начинает испытывать проблемы, связанные с андрогенным дефицитом, только после 75 лет.
"Мужской климакс" сопровождается неизменным и довольно ощутимым снижением тестостерона в крови. Вследствие этого проявляется ряд симптомов:
  • Увеличение жировой прослойки
  • Повышенная потливость
  • Снижение работоспособности
  • Излишняя эмоциональность и раздражительность
  • Нарушение эрекции и снижение либидо
В группе риска наступления преждевременного андрогенного дефицита находятся мужчины с лишним весом, больные диабетом и страдающие артериальной гипертонией.
Однако даже если вы уже ощутили на себе "мужской климакс", паниковать не стоит. Прежде всего необходимо обратиться к врачу — специалист подберет необходимые медикаменты, которые помогут пережить этот этап и улучшат самочувствие.
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