Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

6 причин, почему после еды может колоть в боку 

Даня Виттиг 5 часов назад
6 причин, почему после еды может колоть в боку
Фото: depositphotos.com
Если после еды в боку неприятно колет, стоит задуматься о состоянии своего здоровья. Дело в том, что в этой области сосредоточено сразу несколько важных внутренних органов. "Рамблер" выяснил, из-за чего может возникнуть колика.

Дискинезия желчевыводящих путей

Спустя 15-20 минут после еды человек чувствует резкие колющие боли, которые длятся в среднем 45-90 минут. При хронической формы дискинезии покалывание происходит умеренно, возникает спустя час и проходит через несколько часов.

Болезни селезенки

Покалывание слева в боку, ближе к ребрам, бывает при спленомегалии, его вызывает анемия, инфекционные процессы и аутоимунные нарушения. Сильное покалывание ощущается при травмах селезенки легкой и средней степени тяжести, которые не приводят к разрыву органа или кровотечению.

Хронический панкреатит

Периодические покалывания в левом боку возникают, когда человек есть жирную или жареную пищу. Дискомфорт проявляется спустя полчаса после окончания приема пищи и сохраняется в течение нескольких часов. Также может проявиться тошнота, ощущение тяжести и метеоризм.

Болезни кишечника

Умеренные колющие боли — характерный признак синдрома раздраженного кишечника. Обычно дискомфорт приходится на утренние часы, колики вызывает сильный метеоризм. После дефекации неприятные симптомы уменьшаются или полностью исчезают. Обострения могут быть вызваны стрессом.

Гинекологические заболевания

Патологии матки и придатков выступают частой причиной покалывания в боку у женщин. Боль заметно усиливается при активных движениях, кашле или чихании, опорожнении кишечника или мочеиспускании.

Грыжи

Покалывание в боку может возникнуть из-за грыжи, которая создает внутрибрюшное давление. Грыжи возникают из-за кашлевого пароксизма, натуживания при дефекации или тяжелых нагрузках.
Видео дня. Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение