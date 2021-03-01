6 причин, почему после еды может колоть в боку 

Если после еды в боку неприятно колет, стоит задуматься о состоянии своего здоровья. Дело в том, что в этой области сосредоточено сразу несколько важных внутренних органов. "Рамблер" выяснил, из-за чего может возникнуть колика.

Дискинезия желчевыводящих путей

Спустя 15-20 минут после еды человек чувствует резкие колющие боли, которые длятся в среднем 45-90 минут. При хронической формы дискинезии покалывание происходит умеренно, возникает спустя час и проходит через несколько часов.

Болезни селезенки

Покалывание слева в боку, ближе к ребрам, бывает при спленомегалии, его вызывает анемия, инфекционные процессы и аутоимунные нарушения. Сильное покалывание ощущается при травмах селезенки легкой и средней степени тяжести, которые не приводят к разрыву органа или кровотечению.

Хронический панкреатит

Периодические покалывания в левом боку возникают, когда человек есть жирную или жареную пищу. Дискомфорт проявляется спустя полчаса после окончания приема пищи и сохраняется в течение нескольких часов. Также может проявиться тошнота, ощущение тяжести и метеоризм.

Болезни кишечника

Умеренные колющие боли — характерный признак синдрома раздраженного кишечника. Обычно дискомфорт приходится на утренние часы, колики вызывает сильный метеоризм. После дефекации неприятные симптомы уменьшаются или полностью исчезают. Обострения могут быть вызваны стрессом.

Гинекологические заболевания

Патологии матки и придатков выступают частой причиной покалывания в боку у женщин. Боль заметно усиливается при активных движениях, кашле или чихании, опорожнении кишечника или мочеиспускании.

Грыжи

Покалывание в боку может возникнуть из-за грыжи, которая создает внутрибрюшное давление. Грыжи возникают из-за кашлевого пароксизма, натуживания при дефекации или тяжелых нагрузках.