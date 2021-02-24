Почему опасны белые пятна во рту 

Белые пятна на слизистой рта часто появляются из-за раздражения какой-нибудь пищей. Например, заполучить их можно, съев что-то острое, кислое или неосторожно хлебнув горячий чай. Но иногда они могут быть признаком серьезного заболевания. "Рамблер" расскажет, почему белые пятна во рту опасны.

Лейкоплакия

В отличие от стоматита, лейкоплакия никаких неприятных ощущений не доставляет. На языке или внутренней стороне щек просто появляются одно или несколько белых пятен. Причем выглядеть они могут по-разному. Это могут быть плоские пятна с ровными краями и гладкой поверхностью. Или неровные, изъязвленные. Или даже не пятна, а шишечки и не совсем белые, а красно-белые.

Сама по себе лейкоплакия доброкачественна. Но в 3-17% случаев может перерождаться в плоскоклеточный рак (один из видов рака кожи). Поэтому пациента с ней обязательно направляют на биопсию.

Даже после полного устранения пятен пациента просят почаще показываться стоматологу — есть риск, что болезнь (а вместе с ней и угроза рака) появятся снова.

Красный плоский лишай

У красного плоского лишая много форм. Одна из них проявляется белыми кружевными пятнами во рту. Иногда к этим пятнам добавляются болезненные язвочки.

Заболевание возникает из-за того, что собственная иммунная система пациента начинает атаковать клетки слизистых оболочек и кожи. Почему так происходит, неясно. Но есть данные, что к сбоям в работе иммунитета могут приводить гепатит С, некоторые химикаты, тяжелые металлы и лекарственные препараты.

Как и лейкоплакия, красный плоский лишай связан с повышенным риском рака полости рта. Поэтому пациентов с ним также направляют на биопсию.

Афтозный стоматит

Может возникать в любом возрасте, но особенно распространен среди подростков и молодых людей. Пятна при стоматите выглядят как небольшие язвочки с красной каймой по краю. Они могут высыпать на языке, небе, деснах или внутренней стороне щек.

Точных причин афтозного стоматита врачи не знают. Но предполагают, что способствовать его развитию могут стрессы, повреждения слизистой, аллергия на пищевые продукты, проблемы с иммунитетом и дефицит некоторых элементов в организме (например, железа или цинка). Одно ясно точно: с инфекцией афтозный стоматит не связан, поэтому не заразен.

Молочница

Молочницу (или по-научному кандидоз) вызывают грибки, которые постоянно обитают в полости рта. Только в норме их мало, а при кандидозе их колонии начинают активно расти. Такое может случиться, например, из-за ослабления иммунитета или приема некоторых лекарственных средств. Риски заболевания также повышают сахарный диабет и ношение съемных зубных протезов.

Пятна при молочнице — сливочно-белые, творожистые, покрывают язык и внутреннюю поверхность щек. Иногда также могут появляться на небе и деснах. Осложнений это заболевание, как правило, не вызывает.