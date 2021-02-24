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Что будет, если содрать родинку 

Елизавета Назарова 1 час назад
Некоторые родинки могут быть опасны, учитывая, что они сигнализируют о наличии рака кожи. К врачу нужно обращаться, если пятно меняется: становится больше или меньше, выцветает или темнеет. Также о наличии патологий говорят размытые границы родинки.
Кроме того, если вы планируете удалять ее, необходимо проконсультироваться с онкологом, чтобы он обследовал родинку и сказал, можно ли ее удалять.
Иногда случается такое, что человек чешет родинку слишком сильно и случайно ее сдирает. В труднодоступных местах легко перепутать выпуклость с прыщиком, а это тоже опасно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что боль в спине оказалась симптомом смертельной болезни.
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