Что будет, если содрать родинку 

Некоторые родинки могут быть опасны, учитывая, что они сигнализируют о наличии рака кожи. К врачу нужно обращаться, если пятно меняется: становится больше или меньше, выцветает или темнеет. Также о наличии патологий говорят размытые границы родинки.

Кроме того, если вы планируете удалять ее, необходимо проконсультироваться с онкологом, чтобы он обследовал родинку и сказал, можно ли ее удалять.

Иногда случается такое, что человек чешет родинку слишком сильно и случайно ее сдирает. В труднодоступных местах легко перепутать выпуклость с прыщиком, а это тоже опасно.