Почему появляется косточка на большом пальце ноги 

Многие люди сталкиваются с неприятной проблемой, когда у основания большого пальца появляется так называемая "косточка", которая на медицинском языке звучит как вальгусная деформация пальца стопы. Очень часто она может развиться из-за наследственной предрасположенности, но этого можно избежать, если знать о причинах ее формирования.

Стоит отметить, что сама по себе она не опасна. Она может доставлять дискомфорт при ходьбе и выглядит эстетически некрасиво. Существует много способов избавления от этой патологии, но самым эффективным считается операция. Поэтому лучше поработать над тем, чтобы предотвратить ее появление, чем устранять.

Неправильно подобранная обувь

Одной из самых распространенных причин является неправильная обувь. Не стоит носить туфли с узким носом и каблуком. Они смещают опору на большой палец ноги, из-за чего нагрузка на него усиливается и организм сам "выращивает" косточку для большей устойчивости.

Наследственность

Косточка на большом пальце может быть следствием генетики и заболеваний, передающихся по наследству. Если у вас в семье есть люди, у которых выросла косточка, то вы находитесь в группе риска. Туда же входят люди с плоскостопием, широкой стопой и низким сводам стопы. Все эти патологии считаются генетическими.

Занятия спортом

Если у вас есть генетическая предрасположенность и вы серьезно занимаетесь спортом, то эти занятия также могут способствовать появлению нароста у основания большого пальца. К ним относятся профессиональный бег и физические нагрузки, где необходимо много прыгать на ногах. Во время тренировок значительная нагрузка идет на переднюю часть стопы, что приводит к ее деформации.

Другие причины

К другим причинам появления косточек относятся травмы стопы, лишний вес и гормональные нарушения. Последние могут появиться в период полового созревания, беременности, лактации и менопаузы.