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Боль в спине у мужчины оказалась симптомом смертельной болезни 

Lenta.ru 7 часов назад
Боль в спине у мужчины оказалась симптомом смертельной болезни
Фото: Gareth Emmerson
Житель английского графства Шропшир, Великобритания, принимал симптом смертельной болезни за растяжение мышцы после тренировки в спортзале. Об этом сообщает газета Liverpool Echo.
28-летний Гарет Эммерсон (Gareth Emmerson) рассказал, что в 2014 году у него диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета.

«Я страдал от боли в спине и месяца три думал, что это из-за растяжения мышцы»,

— объяснил он.
Когда боль в спине стала невыносимой, британец обратился в отделение скорой помощи. Там ему дали обезболивающие и направили на МРТ. Проведенные анализы выявили в спине пациента опухоль размером с два теннисных мяча.
За последние семь лет Эммерсон прошел несколько курсов химио— и радиотерапии, которые помогали в борьбе с опухолью. Однако в ноябре прошлого года врачи заявили, что у пациента в четвертый раз произошел рецидив, и рак перекинулся на лимфатические узлы, легкие и мозг.
В том же месяце у Эммерсона удалили большое новообразование, и теперь он проходит курс химиотерапии. Онколог предупредил, что на текущий момент не существует методов излечить этот вид рака, и в определенный момент химиотерапия перестанет работать.
Узнав диагноз, британец составил список желаний, которые он хочет исполнить перед смертью. Он уже осуществил одно из желаний и посетил матч с участием своего любимого футбольного клуба Ливерпуль.
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