Чем опасен ревматизм 

Если вы считаете, что ревматизм — это болезнь исключительно пожилых людей, то сильно ошибаетесь. В наши дни от болей в суставах и спине страдает значительная часть населения, чаще всего это люди от 20 до 45 лет. О том, как проявляется ревматизм и чем он опасен, читайте в материале «Рамблера».

В числе основных факторов риска столкнуться с ревматизмом специалисты называют:

генетическую предрасположенность,

инфекции,

стрессы,

низкую физическую активность,

избыточный вес.

Проявляется заболевание по-разному, но всегда неприятно.

Человек может начать чувствовать боли в нижней части спины и в суставах, которые не связаны с физической активностью.

При физической нагрузке начинают беспокоить боли в коленях. Например, когда человек спускается по лестнице.

Косвенно указывать на заболевание может ощущение скованности по утрам: доходит до того, что человеку сложно удержать в руке, например, чашку с кофе или просто сжать руку в кулак. Такая скованность может продолжаться как несколько минут, так и несколько часов.

Всем «разновидностям» ревматизма присущ одинаковый характер боли: она может возникать внезапно и так же спонтанно исчезать. Болезнь связана с воспалительным процессом, который способен затрагивать любые органы и может привести к развитию опасных заболеваний: инсульту, инфаркту и даже к онкологии.