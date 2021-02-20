Чем опасен ревматизм 

Если вы считаете, что ревматизм — это болезнь исключительно пожилых людей, то сильно ошибаетесь. В наши дни от болей в суставах и спине страдает значительная часть населения, чаще всего это люди от 20 до 45 лет. О том, как проявляется ревматизм и чем он опасен, читайте в материале «Рамблера».
В числе основных факторов риска столкнуться с ревматизмом специалисты называют:
- генетическую предрасположенность,
- инфекции,
- стрессы,
- низкую физическую активность,
- избыточный вес.
Проявляется заболевание по-разному, но всегда неприятно.
- Человек может начать чувствовать боли в нижней части спины и в суставах, которые не связаны с физической активностью.
- При физической нагрузке начинают беспокоить боли в коленях. Например, когда человек спускается по лестнице.
- Косвенно указывать на заболевание может ощущение скованности по утрам: доходит до того, что человеку сложно удержать в руке, например, чашку с кофе или просто сжать руку в кулак. Такая скованность может продолжаться как несколько минут, так и несколько часов.
Всем «разновидностям» ревматизма присущ одинаковый характер боли: она может возникать внезапно и так же спонтанно исчезать. Болезнь связана с воспалительным процессом, который способен затрагивать любые органы и может привести к развитию опасных заболеваний: инсульту, инфаркту и даже к онкологии.