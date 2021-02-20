Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Чем опасен ревматизм 

Александра Нечаева 45 минут назад
Чем опасен ревматизм
Фото: Depositphotos
Если вы считаете, что ревматизм — это болезнь исключительно пожилых людей, то сильно ошибаетесь. В наши дни от болей в суставах и спине страдает значительная часть населения, чаще всего это люди от 20 до 45 лет. О том, как проявляется ревматизм и чем он опасен, читайте в материале «Рамблера».
В числе основных факторов риска столкнуться с ревматизмом специалисты называют:
  • генетическую предрасположенность,
  • инфекции,
  • стрессы,
  • низкую физическую активность,
  • избыточный вес.
Проявляется заболевание по-разному, но всегда неприятно.
  • Человек может начать чувствовать боли в нижней части спины и в суставах, которые не связаны с физической активностью.
  • При физической нагрузке начинают беспокоить боли в коленях. Например, когда человек спускается по лестнице.
  • Косвенно указывать на заболевание может ощущение скованности по утрам: доходит до того, что человеку сложно удержать в руке, например, чашку с кофе или просто сжать руку в кулак. Такая скованность может продолжаться как несколько минут, так и несколько часов.
Всем «разновидностям» ревматизма присущ одинаковый характер боли: она может возникать внезапно и так же спонтанно исчезать. Болезнь связана с воспалительным процессом, который способен затрагивать любые органы и может привести к развитию опасных заболеваний: инсульту, инфаркту и даже к онкологии.
Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение