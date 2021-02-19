Врач указала на опасность пониженной температуры тела

Пониженная температура тела может быть признаком серьезных заболеваний. О такой опасности рассказала российский врач Анастасия Олейникова , передает «Радио 1».

По словам Олейниковой, такой симптом может указывать на снижение функции щитовидной железы и поражение гипоталамуса, где находится центр терморегуляции.

«Речь идет о доброкачественных и злокачественных опухолях»,

— сказала врач.

Олейникова указала, что температура тела может понизиться при железодефицитной анемии и во время строгих диет и голодания, приеме нестероидных противовоспалительных средств, а также наличии тяжелых кожных болезней, например, экземы или дерматита.

Пониженная температура может возникнуть и у тех, кто перенес вирусные инфекции, в том числе и коронавирус. Такой симптом может появиться через какое-то время после выздоровления. Врач добавила, что снижение температуры может произойти при внутреннем кровотечении, но это острое состояние, в котором человек обычно попадает в хирургический или гинекологический стационар.

Наиболее точно температуру измеряет ртутный градусник. Чтобы проверить электронную модель на точность, стоит измерить температуру всем, кто находится дома. При пониженной температуре может возникать слабость и ощущение усталости, и при них лучше обращаться к врачу.