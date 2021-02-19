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Врач назвала опасность пониженной температуры тела 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Врач указала на опасность пониженной температуры тела
Фото: Lenta.ru
Пониженная температура тела может быть признаком серьезных заболеваний. О такой опасности рассказала российский врач Анастасия Олейникова, передает «Радио 1».
По словам Олейниковой, такой симптом может указывать на снижение функции щитовидной железы и поражение гипоталамуса, где находится центр терморегуляции.

«Речь идет о доброкачественных и злокачественных опухолях»,

— сказала врач.
Олейникова указала, что температура тела может понизиться при железодефицитной анемии и во время строгих диет и голодания, приеме нестероидных противовоспалительных средств, а также наличии тяжелых кожных болезней, например, экземы или дерматита.
Пониженная температура может возникнуть и у тех, кто перенес вирусные инфекции, в том числе и коронавирус. Такой симптом может появиться через какое-то время после выздоровления. Врач добавила, что снижение температуры может произойти при внутреннем кровотечении, но это острое состояние, в котором человек обычно попадает в хирургический или гинекологический стационар.
Наиболее точно температуру измеряет ртутный градусник. Чтобы проверить электронную модель на точность, стоит измерить температуру всем, кто находится дома. При пониженной температуре может возникать слабость и ощущение усталости, и при них лучше обращаться к врачу.
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Болезни и лекарства , Анастасия Олейникова
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