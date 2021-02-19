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При каких болезнях отекают ноги 

Елизавета Назарова 5 часов назад
При каких болезнях отекают ноги
Фото: depositphotos.com
Отечность ног — распространенная проблема, которая может возникать при различных болезнях и состояниях. В большинстве случаев этот симптом не вредит здоровью, но иногда он может говорить о различных заболеваниях. "Рамблер" рассказывает, в каком случае нужно обращаться к врачу, если у вас отекают ноги.

Хроническая сердечная недостаточность

При болезнях сердца часто появляются отеки, несмотря на то, что люди не видят взаимосвязи между этими недугами и симптомом. Понять, что ваши ноги отекают из-за хронической сердечной недостаточности можно. Для этой болезни характерны симметричные отеки, которые нарастают постепенно, и усиливаются к вечеру. В местах отека кожа приобретает синеватый оттенок. Иногда на ногах появляются язвы, трещины и дерматит.
То же самое происходит при артериальной гипертензии.

Хроническая венозная недостаточность

Не стоит путать это заболевание с варикозным расширением вен. Оно может стать продолжением варикоза, но это не одно и то же. Этим заболеванием страдает, по статистике, половина трудоспособного населения. У женщин оно встречается чаще, чем у мужчин. Среди отличительных признаков отеков: они симметричны и появляются к концу рабочего дня, вместе с этим симптом сопровождают ночные судороги а также визуальное увеличение вен.

Заболевания почек

Из-за того, что почки функционируют неправильно, может появляться отечность в ногах. Чаще всего она сопровождается отеком в ступнях и на лице (наиболее распространено в области век). Из-за того, что в организме человека остается слишком много жидкости, появляются отеки. Чаще всего это происходит по утрам, и они не проходят даже, если человек поменяет положение тела.

Поражения печени

Из-за некоторых заболеваний печени происходит снижение в организме белка альбумина. Из-за него появляется желтизна слизистых, а также отеки. Они могут быть не только на ногах, но и на руках, а также в других частях тела. При этих болезнях в брюшной полости скапливается жидкость, из-за чего живот увеличивается в объеме.
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