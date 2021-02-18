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Какие болезни рта возникают из-за курения 

Катерина Саломе 1 час назад
Какие болезни рта возникают из-за курения
Фото: depositphotos.com
Постоянное воздействие температуры и токсичного дыма на полость рта не проходит бесследно. Помимо неприятного запаха изо рта и возникновения коричневого налета на зубах, у курильщиков могут возникнуть и другие неприятности. Среди них серьезные заболевания, требующие незамедлительного лечения. "Рамблер" расскажет, какие болезни рта возникают из-за курения.

Ксеростомия

Так по-научному называют сухость во рту. Из-за воздействия высокой температуры слизистая рта у курильщиков пересыхает. А постоянное действие токсичного дыма со временем приводит к уменьшению числа мелких слюнных желез. Эти изменения являются необратимыми.
Ксеростомия чревата повышенными рисками развития кариеса и болезней десен. К тому же пациенты с ней страдают от неприятного чувства жжения во рту.

Гингивит и пародонтит

Гингивит — это поверхностное, а пародонтит — глубокое воспаление тканей, окружающих зуб. Причина этих заболеваний — в бактериях, которые поражают ослабленные десны курильщика.
У людей, которые не курят, первым признаком проблем с деснами становится кровоточивость. У курящих же никотин сужает мелкие капилляры, поэтому их десны не кровоточат. Заболевание протекает незаметно, и пациенты обращаются за лечением уже на поздних стадиях — когда дело доходит до расшатывания зубов.
По данным исследований, риски пародонтита у курильщиков в 2 раза выше, чем у некурящих. Без отказа от курения лечение болезней десен неэффективно.

Лейкокератоз

При этом заболевании появляются уплотнения на внутренней поверхности обеих губ, в том месте, где они соприкасаются с сигаретой. Обычный размер таких уплотнений — 5-7 миллиметров.
Лейкокератоз — типичная проблема тех, кто выкуривает сигарету до самого основания. Специального лечения он не требует и, как правило, исчезает самостоятельно после отказа от курения. Опасность заключается в том, что в некоторых случаях лейкокератоз перерождается в рак. На злокачественную трансформацию может указывать появление язвочек или корочек на поверхности плотных бляшек.

Никотиновый стоматит

Развивается из-за хронического воздействия горячего дыма на слизистую рта. На начальных стадиях никотиновый стоматит проявляется покраснением неба. С годам слизистая утолщается и приобретает серовато-белый цвет. На ней высыпают белые узелки (папулы), которые увеличиваются и придают небу вид булыжной мостовой.
Обычно пациенту достаточно бросить курить, чтобы никотиновый стоматит прошел сам по себе.

Рак полости рта

Курение — основной фактор риска рака полости рта. По данным Американского онкологического общества, 90% пациентов с этой патологией — курящие люди.
Те, кто выкуривает менее половины пачки сигарет в день, заболевают в среднем в 3 раза чаще, а те кто, выкуривает больше половины, — в 6 раз чаще, чем некурящие. Риск рака полости рта многократно увеличивается, если человек не только курит, но и злоупотребляет алкоголем. Среди заболевших таких насчитывается почти 70%.
Основные проявления рака: белые или красные язвочки на слизистой рта, которые болят и не проходят со временем. Помимо этого, пациентов могут беспокоить чувство онемения в горле, охриплость, боль в ухе и расшатывание зубов. Диагноз подтверждается по результатам биопсии.
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