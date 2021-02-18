Боль между рёбрами или под ними должна вызвать беспокойство из-за близости к легким. "Рамблер" выяснил, почему могут болеть ребра и когда пора бить тревогу.

В зависимости от типа боли можно определить специфику недуга. Боль может иметь ноющий характер или быть острой и интенсивной.

Для ушибов характерна несильная боль, которая сопровождается отёком и появлением гематомы в области травмы. Обычно ушибы проходят через семь-десять дней.

Переломы опасны возможной травмой мягких тканей легкого. Интенсивность и длительность болевых ощущений должна сподвигнуть человека пройти диагностику.

Боль между рёбрами по ходу нервов может возникать вследствие

остеохондроза грудного отдела позвоночника, межпозвоночной грыжи. Поэтому если вы заметили, что боль появляется резко и "простреливает", то стоит озаботиться состоянием спины.

Реберный хондрит говорит об утолщении хрящевой ткани рёбер, приводящее к их болезненности. Болевые ощущения не локализуются в одном месте и могут распространяться на всю грудину, проявляются при вдохе и выдохе.

Человек может испытывать негативные ощущения в ребрах при стрессе. Для стенокардии характерна постоянная, давящая боль за грудиной и иногда между рёбрами. Она может отдавать я в левую сторону шеи, левую руку и левую часть грудной клетки и может сопровождаться нарушением ритма и чувством страха.

Злокачественные новообразования также могут стать причиной болей. Из этого можно сделать, что если вы не ударялись и боли длятся дольше недели, пора обратиться к врачу.