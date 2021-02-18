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О чем сигнализирует боль возле пупка 

Катерина Саломе 2 часа назад
О чем сигнализирует боль возле пупка
Фото: depositphotos.com
Пупок, по мнению врачей прошлого, является местом сосредоточения жизненной силы человека. Оставив в стороне предубеждения античных лекарей, стоит задуматься: чем может быть вызван дискомфорт в области этого «святилища»? «Рамблер» расскажет, почему болит живот в области пупка и что делать в таких случаях.
Болевой синдром в околопупочной области живота возникает, как правило, при различных заболеваниях тонкого кишечника, слепой кишки и при аппендиците. Наиболее частыми состояниями, приводящими к боли около пупка, являются:

1. Кишечная колика

Ее вызывает спазм тонкой кишки. Боль при этом может охватывать околопупочную область, быть выше или ниже пупка1. Типичный признак кишечной колики — уменьшение или усиление боли после дефекации и отхождения газов. Еще один симптом колики — изменение стула, в частности запор, диарея или их сочетание. Кишечная колика может быть симптомом функциональных состояний, не связанных с поражением органов, в частности синдрома раздраженного кишечника или функциональной диспепсии.

2. Острый живот

Комплекс симптомов, которые возникают при серьезных проблемах в органах брюшной полости, таких как острый аппендицит, кишечная непроходимость, ущемление пупочной грыжи, перфорация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, острый перитонит и другие патологии. Боль при этом, как правило, ноющая, нарастающая, усиливающаяся при дыхании. Ее локализация соответствует воспаленному участку брюшной полости.
Болевой синдром при остром животе сопровождается лихорадкой, напряжением мышц передней брюшной стенки, нарушением моторики кишечника. Изменяется и картина крови.

3. Воспаление тонкой кишки (энтерит)

Это состояние возникает из-за острой кишечной инфекции. Дискомфорт ощущается в середине живота и сопровождается снижением аппетита, тошнотой, рвотой, диареей. Признаками энтерита могут быть расстройства стула, метеоризм, спазмы в животе.

4. Панкреатит

Воспаление поджелудочной железы вызывает опоясывающие боли в животе и вокруг пупка и отдает в спину. Неприятные ощущения в животе могут быть вызваны отеком поджелудочной железы, гипоксией тканей, увеличением давления в протоках и т.д. Боль сопровождается тошнотой, рвотой желчью, повышением температуры. Заболевание может протекать в острой и хронической форме.
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