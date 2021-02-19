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На какие заболевания может указывать забывчивость 

runews24.ru и ещё 3 1 час назад
На какие заболевания может указывать забывчивость
Фото: Runews24.ru
Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ, профессор Аркадий Верткин в беседе с "Аргументами и Фактами" рассказал о том, на какие заболевания может указывать забывчивость.
По его словам, здесь есть несколько вариантов, среди которых: нарушения кровообращения в мозге, сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления, черепно-мозговые травмы, а также различные хронические заболевания — как диабет, так и болезнь Альцгеймера.
Также врач призвал обращать внимание на беспричинной ощущение усталости и резкие перепады температуры. В сочетаемости с забывчивостью такие симптомы часто связывают с перенесенным COVID-19.
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