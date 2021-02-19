Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ, профессор Аркадий Верткин в беседе с "Аргументами и Фактами" рассказал о том, на какие заболевания может указывать забывчивость.

По его словам, здесь есть несколько вариантов, среди которых: нарушения кровообращения в мозге, сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления, черепно-мозговые травмы, а также различные хронические заболевания — как диабет, так и болезнь Альцгеймера.

Также врач призвал обращать внимание на беспричинной ощущение усталости и резкие перепады температуры. В сочетаемости с забывчивостью такие симптомы часто связывают с перенесенным COVID-19.