Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Терапевт назвала заболевания, связанные с изжогой 

Мира Маркина 5 часов назад
Терапевт назвала заболевания, связанные с изжогой
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт ГКБ № 17 г. Москвы, член Российского общества терапевтов Зухра Алиева в беседе с "Аргументами и Фактами"назвала заболевания, связанные с изжогой.
Как правило, изжога проявляется жжением в груди, затруднением дыхания и болью, которая может отдавать в плечо и шею. Зачастую симптом указывает на наличие гастрита, язвенного поражения желудка и 12-перстной кишки, хронического холестицита, панкреатита, рефлюксной гастроэзофагиальной болезни, дисфункции желчных путей, недостаточность желудочной кардии, диафрагмальную грыжу.
Она возникает из-за неправильного питания, при заболеваниях ЖКТ, курении, а также преобладании в рационе жирных, острых и слишком пряных блюд. Кроме того, причиной недуга может стать психоэмоциональный стресс, прием некоторых медикаментов и беременность.
При редкой изжоге можно самостоятельно принимать антацидные препараты, но не более четырех раз в сутки. Если же изжога беспокоит чаще двух раз в неделю или постоянно — нужно обращаться к медику. В противном случае, может возникнуть язвенное поражение слизистой органа пищеварительной системы, после чего может появиться рубец, затрудняющий поступление пищи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал связь между изжогой и раком.
Видео дня. Правда ли, что плакать полезно
Комментарии 2
Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение