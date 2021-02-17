Терапевт назвала заболевания, связанные с изжогой 

Как правило, изжога проявляется жжением в груди, затруднением дыхания и болью, которая может отдавать в плечо и шею. Зачастую симптом указывает на наличие гастрита, язвенного поражения желудка и 12-перстной кишки, хронического холестицита, панкреатита, рефлюксной гастроэзофагиальной болезни, дисфункции желчных путей, недостаточность желудочной кардии, диафрагмальную грыжу.

Она возникает из-за неправильного питания, при заболеваниях ЖКТ, курении, а также преобладании в рационе жирных, острых и слишком пряных блюд. Кроме того, причиной недуга может стать психоэмоциональный стресс, прием некоторых медикаментов и беременность.

При редкой изжоге можно самостоятельно принимать антацидные препараты, но не более четырех раз в сутки. Если же изжога беспокоит чаще двух раз в неделю или постоянно — нужно обращаться к медику. В противном случае, может возникнуть язвенное поражение слизистой органа пищеварительной системы, после чего может появиться рубец, затрудняющий поступление пищи.