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В каких случаях температура 37 крайне опасна 

Мира Маркина 1 час назад
В каких случаях температура 37 крайне опасна
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что большинство людей считают самой "здоровой" температурой тела показатели 36,6, на деле для взрослого человека верхней границей нормы считается 37,2. Однако в некоторых случаях температура 37 должна насторожить. Особенно, если для вас привычной является 36,6, но внезапно без видимых на то причин градусник уже несколько дней показывает 37 или чуть больше. Подробнее о том, о каких недугах говорит данный симптом, — в материале "Рамблера".

Респираторная инфекция

Зачастую симптомы простуды очевидны, но порой она может протекать в "скрытой" форме и сигнализировать о себе лишь посредством температуры. В большинстве случаев при ОРВИ и легкой форме COVID-19 температура 37 градусов держится не дольше недели.

Туберкулез

Этот недуг опасен тем, что на ранних порах его легко не заметить. Первые симптомы: слабость, усталость и субфебрильная температура. Чтобы исключить туберкулез, необходимо сделать флюорографию и проконсультироваться с терапевтом.

Скрытые аутоиммунные заболевания

Рассеянный склероз, ревматоидный артрит, волчанка и другие хронические аутоиммунные заболевания довольно часто сопровождаются незначительным повышением температуры. Причина: системное воспаление в органах и тканях.

Проблемы с щитовидной железой

Небольшое повышение температуры тела может сигнализировать о тиреоидите — воспалении щитовидной железы. Другие симптомы данной болезни: боли в мышцах, повышенная утомляемость, ощущение дискомфорта при прикосновении к шее в районе щитовидки.
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