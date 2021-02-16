Какие типы рака сложнее всего диагностировать 

Мы нередко слышим фразу: «он сгорел от рака за считанные месяцы». Когда выясняется, что онкологический диагноз человеку поставили на четвертой стадии. То есть до последнего болезнь не давала о себе знать в полной мере, а ряд тревожных симптомов пациент не воспринимал всерьез. По словам врачей, есть несколько видов карциномы, которые по-прежнему сложнее всего поддаются диагностике. Но тревожные звоночки, как правило, есть.

Самые сложно диагностируемые типы онкологии

Опухоли делятся на две группы — наружной и скрытой локализации. Если говорить о вторых, то именно они сложнее всего диагностируются на ранней стадии. Речь о раке легкого, желудка и толстой кишки.

Рак легкого можно обнаружить благодаря флюорографии — исследованию, которое нужно проходить раз в год каждому. Собственно, его предложат пройти в любой поликлинике, к которой вы прикреплены по полису ОМС. Но не все так просто, так как опухоли легкого делятся на центральные и периферические. Вторые определяются легче, но и встречаются реже. А вот центральные более распространены, но их сложнее увидеть на флюорографии, так как практически не видно. Для рака желудка и кишки тоже практически нет ранних методов. Желудок обследуется благодаря гастроскопии, а кишечник — колоноскопии, но такие исследования не назначаются без весомой причины, для профилактики. Хотя колоноскопию стоит делать всем ежегодно после пятидесяти лет, когда риск возникновения рака прямой кишки увеличивается. Поэтому подобные типы онкологии часто выявляют либо случайно, либо когда человек бьет тревогу в силу появившихся характерных симптомов. Их нужно знать:

кровянистые выделения; беспричинная потеря веса; увеличение лимфоузлов; продолжительный кашель, не связанный с простудой; повышенная температура, которая держится на протяжении длительного времени; изменившиеся в размерах и цвете родинки на коже; повышенная потливость и постоянная усталость.

Рак головного мозга: симптомы

Еще одним трудно диагностируемым типом онкологии считается рак головного мозга. Многие помнят историю певицы Жанны Фриске , которая узнала о страшном диагнозе вскоре после рождения сына. Мучившие ее головные боли, беспричинную усталость и сонливость она, конечно, не связывала с онкологическим диагнозом — он прозвучал как гром среди ясного неба. Два года семья артистки боролась за ее жизнь, но несмотря на все усилия и лечение у лучших специалистов, ее не стало. Какие признаки должны насторожить при подозрении на глиобластому? Во-первых, головные боли, сопровождающиеся тошнотой и рвотой. Во-вторых, необъяснимая слабость и нарушение двигательных функций. Это когда человек вдруг начинает терять равновесие, чувствует проблемы с координацией. Еще один нехороший симптом: ухудшение зрения и слуха, светочувствительность. Меняется и само настроение человека: он становится раздражительным, забывчивым, рассеянным. При вышеперечисленных признаках стоит обратиться к врачу.

Онкомаркеры не помогут в диагностике

Говоря о диагностике рака на ранней стадии, позволяющей как можно раньше начать борьбу с опухолью, многие вспоминают об онкомаркерах (онкоскрининге). Подобную услугу предлагают многие лаборатории, однако у врачей-онкологов достаточно однозначное мнение на этот счет. Как рассказывал Passion.ru заместитель директора Института онкологии, главный медицинский онколог Европейского Медицинского Центра Павел Копосов, назначать исследования онкомаркеров должен только врач-онколог, который будет рассматривать результат в связке с другими исследованиями. По словам специалиста, обследования на онкомаркеры показано только тем пациентам, у которых по результатам инструментальных методов имеются подозрения на наличие опухолевой патологии в организме (в качестве уточняющей диагностики), и пациентам, уже имеющим онкологический диагноз. Вы наверняка слышали, что в организме здорового человека ежедневно возникают мутации в нескольких десятках и сотнях делящихся клеток. Каждая из этих клеток может дать опухолевый клон. Иммунная система здорового человека распознает и уничтожает «бракованные» клетки.

Следует запомнить: маркерный онкоскрининг не помогает выявить рак на начальной стадии, поэтому нет смысла делать его «для успокоения», без согласования с врачом.

Полезные скрининги

А какие же скрининги помогают выявить онкологию на ранней стадии? О них все не раз слышали:

Для женщин это взятие мазков на цитологию, УЗИ молочных желез и маммография (ежегодно, начиная с 45-летнего возраста). Также есть МРТ-маммография — диагностическая ценность этого исследования приближена к 100%-ой. Мужчинам старше 50 лет стоит делать ПСА–скрининг (на рак предстательной железы). Разумеется, после профилактического осмотра уролога. И мужчинам, и женщинам старше 50 лет рекомендуется проходить колоноскопию и гастроскопию, о которых мы говорили в самом начале. Пациенты, которые давно и много курят, должны ежегодно проходить низкодозовую МСКТ органов грудной полости.

Люди, близкие родственники которых имели раковый диагноз, находятся в зоне риска и должны более внимательно следить за здоровьем. А именно: проходить ежегодную диспансеризацию и обращаться к врачу при любых подозрительных симптомах.