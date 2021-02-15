Какие сны видят люди, страдающие депрессией 

Под депрессией понимают расстройство психического здоровья тогда, когда наблюдаются продолжительное подавленное настроение и другие симптомы, затрагивающие мысли, чувства, поведение и весь организм. Признаки депрессии иногда сложно заметить сразу. Одним из самых явных являются регулярные устрашающие сновидения. "Рамблер" расскажет, какие именно.

Мрачные мечта

Некое мрачное место (к примеру кладбище) или даже собственные похороны. Во время такого сна и после пробуждения больной часто чувствует свою вину за подобный сюжет.

Умершие в образе живых

Интересно, что если в течение сна к человеку приходит понимание того, что этих людей нет в живых, то они принимают облик покойников.

Кошмары с ощущением неописуемого ужаса

Проснувшись, человек не сразу понимает, что это был всего лишь сон, а в момент осознания чувствует радостное облегчение: «Слава богу, мне это всего лишь приснилось». Подобные сны считаются эквивалентом панических атак.

Параллельные сны

Несколько несвязанных между собой снов, каждый из которых в течение одной ночи сменяет другой.

Сон во сне

Когда вам снится, что вы хотите спать, затем — что вы засыпаете и видите внутри сна еще один сон. То, что происходит в следующем сне, вы воспринимаете как реальность, отчетливо при этом осознавая, что перед этим видели сон. А когда вы действительно просыпаетесь, вам уже сложно понять, проснулись ли вы на самом деле или это очередной сон.

Сны с переживанием редупликации самовосприятия

Например, в то время как вас хоронят, вы можете наблюдать со стороны за своими похоронами. В один момент вы ощущаете себя сразу мертвым и живым. Вы также можете увидеть во сне, как участвуете в чем-то, и в то же время осознать, что вам это только снится. Более того, вы можете одновременно видеть сон и анализировать его.

Причины депрессии, требующей лечения, могут быть различными. Обычно депрессия — сумма биологических, психологических и социальных факторов. Редко когда к депрессии ведет всего лишь одна конкретная причина. Наследственность, условия раннего развития и особенности жизни человека определяют степень его подверженности депрессии. Но не стоит переживать, ведь когда депрессия продиагностирована, она поддается эффективному лечению.