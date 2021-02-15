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Гематолог назвал отличия онкозаболеваний у детей и взрослых 

Мира Маркина 4 часа назад
Гематолог назвал отличия онкозаболеваний у детей и взрослых
Фото: depositphotos.com
Академик РАН, главный детский гематолог министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Румянцев назвал отличия онкозаболеваний у детей и взрослых.
По словам доктора, детские онкологические заболевания принципиально отличаются от онкологических заболеваний у взрослых. В основном это генетически детерминированные недуги, которые проявляют себя очень рано, иногда даже внутриутробно.

"Пик заболеваний приходится на возраст от 2 до 4 лет. И это свидетельствует о том, что инцидент, который происходит у детей, лежащий в основе опухолевых заболеваний, происходит практически внутриутробно и связан с взаимоотношением матери и ребенка и целым рядом специализированных причин",

— пояснил Румянцев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Структура онкологических заболеваний у детей также отличается: 50% онкологии у детей — это опухоли кроветворной иммунной системы, примерно 25% — это опухоли центральной и периферической нервной системы, только 25% — это опухоли из неправильно сформированных зачатков. У взрослых она другая.
Кроме того, лечение и прогноз у детей отличаются от взрослых в силу разных биологических причин:

"В прошлом году 82% в статистических данных — это дети, которые имели безрецидивную выживаемость свыше 5 лет в Российской Федерации".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бледность кожи может быть признаком рака кишечника.
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Болезни и лекарства , Александр Румянцев , РАН , РИА Новости
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