Не только Альцгеймер: что может вызвать потерю памяти 

Обратите внимание на опасные симптомы и вовремя обратитесь к врачу.

Большинство из нас, время от времени или чаще, испытывали неприятные ощущения, когда что-то забывали. Эти эпизоды потери памяти могут вызывать раздражение и разочарование, а также страх, что мы «теряем память» и начинаем развивать болезнь Альцгеймера.

Хотя болезнь Альцгеймера и другие виды деменции являются причиной многих случаев потери памяти, хорошие новости заключаются в том, что есть и другие, непостоянные факторы, которые также могут вызывать потерю памяти. Еще лучше то, что некоторые из них легко обратить вспять. Вот некоторые из многих причин, по которым мы не можем вспомнить нужную информацию.

Эмоциональные причины потери памяти

Поскольку наш разум и тело связаны и влияют друг на друга, наши эмоции и мысли могут влиять на наш мозг. Энергия, необходимая для того, чтобы справиться с определенными чувствами или жизненным стрессом, может мешать хранению или запоминанию деталей и расписаний.

Часто эти эмоциональные триггеры потери памяти можно улучшить с помощью поддержки, консультирования и изменения образа жизни. Даже простое осознание и ограничение воздействия на вещи, которые увеличивают стресс, могут помочь.

Стресс

Слишком сильный стресс может перегрузить наш разум и вызвать отвлечение внимания и утечку мозгов. Кратковременный острый стресс может вызвать сиюминутную проблему с памятью, в то время как хроническое, длительное воздействие стресса может повысить риск деменции. Управление стрессом — важная стратегия для поддержания качества жизни и улучшения здоровья вашего тела и мозга.

Депрессия

Депрессия может притупить ум и вызвать такое безразличие к окружающему, что страдают память, концентрация и осознание. Ваш разум и эмоции могут быть настолько перегружены, что вы просто не в состоянии уделять много внимания происходящему. Следовательно, сложно вспомнить то, на что вы не обращали внимания. Депрессия также может вызывать проблемы со здоровым сном, что затрудняет запоминание информации.

Псевдодеменция — это термин, описывающий сочетание потери памяти и депрессии. Если вы думаете, что испытываете псевдодеменцию, когнитивное тестирование может помочь вам успокоить и исключить истинное слабоумие.

Несмотря на то, что человек с псевдодеменцией чувствует себя «не в своей тарелке» в повседневной жизни, он сможет достаточно хорошо выполнить когнитивные тесты. Депрессия обычно хорошо поддается лечению. Часто сочетание консультации и лечения может быть очень эффективным.

Тревога

Если вы когда-либо теряли сознание при прохождении теста, даже зная ответы, вы можете винить в этом беспокойство. Некоторые люди испытывают беспокойство в определенных ситуациях, как в этом примере прохождения теста. У других более распространенное генерализованное тревожное расстройство, которое постоянно мешает здоровому функционированию, в том числе памяти. Выявление и лечение тревожности могут значительно улучшить качество жизни и, возможно, также улучшить память.

Скорбь

Скорбь требует большого количества физической и эмоциональной энергии, и это может снизить нашу способность сосредотачиваться на событиях и людях вокруг нас. Следовательно, наша память может пострадать. Горе может быть похоже на депрессию, но оно часто вызвано конкретной ситуацией или острой утратой, тогда как депрессия может казаться без определенной причины.

Глубокое горе требует времени, чтобы его осмыслить, и проводить время в своем горе уместно и необходимо. Вы можете ожидать, что почувствуете себя истощенным — как физически, так и морально — когда вы переживаете горе. Дайте себе дополнительное время и благодать, пока вы горюете. Индивидуальные консультации и группы поддержки могут помочь вам эффективно справиться с горем.

Лекарства и лечение

Иногда провалы в памяти могут быть связаны с приемом лекарств или других веществ. Это могут быть лекарства, отпускаемые по рецепту, другие вещества, изменяющие сознание, и даже операции. Алкоголь или запрещенные наркотики Употребление алкоголя или запрещенных наркотиков может ухудшить вашу память как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Спустя годы эти вещества могут значительно повредить вашей памяти, от отключения электроэнергии до повышенного риска развития деменции. Слишком большое количество алкоголя также может вызвать синдром Вернике-Корсакова, который при немедленном лечении может быть частично остановлен у некоторых людей.

Лекарства, отпускаемые по рецепту

Тот факт, что лекарство прописано врачом, не означает, что оно не может навредить вашему телу или ухудшить память. Вы можете принимать лекарство точно так, как предписал врач, но лекарства, отпускаемые по рецепту (особенно если их принимают в комбинации) может существенно повлиять на вашу способность ясно мыслить и запоминать. Если вы обращаетесь к разным врачам по поводу нескольких заболеваний, убедитесь, что у каждого из них есть полный список лекарств.

Им нужно знать, чтобы они не заказывали лекарство, которое может взаимодействовать с тем, которое вы уже принимаете. Спросите своего врача, можно ли постепенно уменьшить количество принимаемых вами лекарств, чтобы устранить эту причину забывчивости.

Химиотерапия

Если вы получаете химиотерапию в качестве лечения рака, вы можете испытать мозговой туман от лекарств, нацеленных на ваш рак. Знание того, что это частый и часто временный эффект от химиотерапии, может обнадежить.

Операция на сердце

Некоторые исследования показали, что после операции на сердце может повышаться риск спутанности сознания и ухудшения памяти. По мере выздоровления ситуация может улучшиться, и, как правило, потребность в этом виде операции на сердце превышает возможный риск. Обязательно обсудите свои опасения с врачом.

Анестезия

Некоторые люди сообщают о потере памяти или спутанности сознания, обычно продолжающейся несколько дней, после применения анестезии. Исследования, однако, не дали ясных результатов в определении того, существует ли прямая корреляция между анестезией или другие факторы могут вызывать менее эффективную работу мозга.

Физические и медицинские условия

Другие состояния, помимо деменции или болезни Альцгеймера, могут привести к потере памяти или проблемам с памятью.

Усталость и недосыпание

У хорошего ночного сна много преимуществ: меньшая прибавка в весе, больше энергии и способность более ясно мыслить. Было показано, что усталость из-за того, что вы плохо спали прошлой ночью, и хроническая нехватка сна влияют на память и обучение.

Сотрясения мозга и травмы головы

Сотрясение мозга и травмы головы могут вызвать кратковременное ухудшение памяти, но некоторые исследования показали, что они также могут увеличивать вероятность развития деменции с годами. Обязательно примите меры, например, при занятиях спортом в защитных головных уборах и шлемах.

И, если вы все же получили сотрясение мозга, важно дать вашей голове полностью зажить, прежде чем вернуться к обычным занятиям и занятиям спортом. Обсудите с врачом любые головные боли и трудности с концентрацией внимания после травмы головы.

Низкий уровень витамина B12

Витамин B12 — очень важный витамин. В более крайних случаях дефицит витамина B12 вызывает симптомы, которые ошибочно принимают за деменцию. После приема достаточного количества витамина B12 эти симптомы могут улучшиться и даже исчезнуть у некоторых людей.

Проблемы с щитовидной железой

И гипотиреоз, и гипертиреоз могут вызывать когнитивные проблемы, такие как потеря памяти и умственный туман. Если вы замечаете вялость мозга или что вам труднее что-то запоминать, сообщите об этом своему врачу. Может быть целесообразно проверить работу щитовидной железы, особенно если вы испытываете другие симптомы заболеваний щитовидной железы. Лечение заболеваний щитовидной железы может улучшить вашу память и концентрацию.

Заболевания почек

Когда ваши почки не работают, например, при хронической или острой почечной недостаточности (также называемой почечной недостаточностью), накопление продуктов жизнедеятельности, например распад белков, может повлиять на функцию мозга. Кроме того, исследования, опубликованные в 2017 показали, что у людей с альбуминурией (присутствием белка альбумина в моче) чаще наблюдается нарушение памяти и когнитивных функций.

Заболевания печени

Заболевания печени, такие как гепатит, мо гут вызывать выброс токсинов в кровоток, что затем может повлиять на функционирование мозга. Печеночная энцефалопатия — связанное с этим заболевание мозга, которое может развиться из-за серьезных проблем с печенью. Если у вас проблемы с печенью, и вы заметили некоторые проблемы с памятью и мышлением, обязательно сообщите об этом своему врачу для быстрой диагностики и лечения.

Энцефалит

Эта острая инфекция ткани головного мозга может вызвать симптомы деменции, такие как спутанность сознания и проблемы с памятью, наряду с лихорадкой, головными болями и даже припадками. Если вы подозреваете энцефалит, обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Гидроцефалия нормального давления

Гидроцефалия с нормальным давлением (NPH) обычно имеет симптомы в следующих трех областях: когнитивные проблемы, недержание мочи, нарушение равновесия и ходьбы. Оперативная оценка и лечение врачом могут полностью изменить проблемы с памятью и мышлением при NPH, а также поможет восстановить способность сохранять спокойствие и хорошо ходить.

Беременность

Иногда изменения химических веществ и гормонов в организме в сочетании с эмоциональными и физическими изменениями во время беременности могут способствовать забывчивости и снижению концентрации. К счастью, это временное состояние, которое разрешается в свое время.

Менопауза

Как и во время беременности, гормональные изменения во время менопаузы могут внести хаос в мыслительные процессы и нарушить сон, что также влияет на когнитивные процессы. Некоторые врачи назначают гормональные добавки или другие методы лечения для облегчения временных симптомов менопаузы.

Инфекции

Инфекции, такие как пневмония или инфекции мочевыводящих путей, могут вызывать забывчивость, особенно у пожилых людей и других людей с хроническими заболеваниями. Для некоторых людей делирий — внезапное изменение умственных способностей — является одним из немногих внешних признаков инфекции, поэтому обязательно сразу же сообщите об этих симптомах врачу. Своевременное лечение часто может помочь восстановить нормальное функционирование памяти.

Инсульт

Инсульт может существенно повлиять на работу мозга. Иногда потеря памяти, связанная с инсультом, является постоянной, но в других случаях когнитивные функции улучшаются по мере восстановления мозга.

Транзиторные ишемические атаки

ТИА, также известная как «небольшой инсульт» (хотя это не совсем верно с медицинской точки зрения), представляет собой кратковременную закупорку мозга, которая может вызвать провалы в памяти наряду с другими симптомами, похожими на инсульт. Симптомы обычно проходят после самостоятельно, но лечение важно для предотвращения будущих инсультов.

Опухоли головного мозга

Опухоли головного мозга могут вызывать головные боли и физические проблемы, но иногда они также могут влиять на нашу память и личность. В зависимости от тяжести и типа опухоли лечение часто может облегчить эти симптомы.

Апноэ

Апноэ во сне, когда вы фактически перестаете дышать на несколько секунд во время сна, было связано с более высоким риском развития деменции. Исследование, опубликованное в 2018 году, также связывает апноэ во сне с проблемами памяти, что неудивительно, учитывая, что лишение сна может вызвать забывчивость и снижение работы мозга.

Старение

По мере того, как люди становятся старше, когнитивные процессы обычно замедляются, а способность к памяти может немного снижаться. Например, здоровый пожилой человек по-прежнему сможет запоминать информацию, но, вероятно, это будет не так просто, как когда он был ребенком или молодым взрослым.

Знание разницы между нормальным старением и истинными проблемами памяти может помочь вам определить, следует ли вам посетить врача или перестать беспокоиться об этом.