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Мальчик оказался при смерти из-за аномально большого языка 

Lenta.ru 4 часа назад
Мальчик оказался при смерти из-за аномально большого языка
Фото: Lenta.ru
Мальчик из американского штата Пенсильвания родился с аномально большим языком, который был в четыре раза больше его рта. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Трехлетний Оуэн Томас (Owen Thomas) страдает редчайшим генетическим отклонением, которое называется Синдром Беквита-Видемана. Эта генетическая аномалия встречается у одного ребенка из 15 тысяч и характеризуется несогласованным развитием различных отделов организма. Из-за этого заболевания мальчик оказался при смерти: он не мог дышать, так как размер его языка в четыре раза превышал норму.
При рождении Оуэн весил 5,4 килограмма, и врачам пришлось проводить кесарево сечение, так как ребенок был слишком крупным. Врачи выписали ребенка, но родителям приходилось использовать дыхательный аппарат, чтобы контролировать дыхание новорожденного, так как он задыхался во сне.
Врачи удалили ребенку пять сантиметров языка в ходе длительной и рискованной операции. Но эффект от хирургического вмешательства продлится недолго, так как язык продолжает расти. Теперь медики отчаянно пытаются найти способ замедлить рост органа. Кроме того, из-за диагноза у Оуэна повышен риск появления злокачественных опухолей, поэтому ему приходится проходить обследования каждые три месяца.
После операции мальчик начал нормально питаться и не подавал признаков беспокойства. Наложенные врачами швы зажили за несколько недель. Однако постоянно растущий язык окажет негативное влияние на речь ребенка. Мальчику приходится посещать логопеда.
Заболевание ребенка тяжело сказалось на его родителях. У них начались проблемы в браке.

«Со временем мы научились общаться друг с другом, несмотря на то, что воспринимали болезнь ребенка по-разному», — рассказала Тереза.

Синдром Беквита-Видемана открыли только в 1960 году, поэтому он до конца не изучен.
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