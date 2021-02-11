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Что такое ХОБЛ и когда нужно бить тревогу 

Мира Маркина 3 часа назад
Что такое ХОБЛ и когда нужно бить тревогу
Фото: depositphotos.com
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) — это целая система заболеваний, связанных с нарушениями дыхания. Среди наиболее частых из них — хронический бронхит и энфизема легких.
Согласно британской статистике, ХОБЛ обнаруживают у каждого двадцатого человека после 40 лет. Подробнее об этом недуге — в материале "Рамблера".
На ранней стадии выявить ХОБЛ практические невозможно, поскольку симптомы болезни схожи с признаками легкой простуды: периодически возникающая одышка, легкий, но не проходящий кашель, потребность прочищать горло по утрам.
Со временем возникают и другие симптомы:
  • При дыхании появляется свистящий хрип
  • Присутствует чувство стеснения в груди
  • Появляется отчетливый хронический кашель
  • Постоянно ощущение слабости
  • Одышка возникает легче и чаще
Порой люди до последнего не обращают внимания на тревожные симптомы, что приводит к серьезным последствиям. Специалисты рекомендуют немедленно вызывать скорую в следующих случаях:
  • На фоне одышки губы и ногти посерели или приобрели голубоватый оттенок (признак низкого уровня кислорода в крови)
  • Одышка настолько сильна, что сложно перевести дыхание
  • Головокружение, потемнение в глазах
  • Очень сложно вдохнуть
В развитых странах главной причиной ХОБЛ является курение. Порядка 90% людей с этим недугом страдают или страдали ранее от этой вредной привычки. По данным медиков, фактически каждый третий курильщик рано или поздно заболеет ХОБЛ. Риск возрастает, если пристрастие к никотину сочетается с астмой.
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