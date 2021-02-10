Из-за чего может быть чувство жжения в глазах 

Зачастую жжение в глазах вызвано воздействием окружающей среды, однако подобное ощущение может быть симптомом более серьезных проблем. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Чувство жжения в глазах может возникать, если в них попадают химические вещества, например, шампунь, хлор из бассейна и многое другое. Раздражение также могут вызывать косметика, очищающие средства и даже ношение контактных линз в течение долгого времени. Или же причина может крыться в аллергии, например, на пыльцу, пыль и животных.

Однако иногда чувство жжения в глазах является причиной серьезных заболеваний, таких, как синдром сухости глаза, блефарит, увеит и орбитальный целлюлит.

В случае с химическими веществами и косметическими средствами зачастую достаточно промыть глаза водой, следуя инструкции на этикетке. А что касается аллергии, то специалисты назначают специальные капли, которые сводят жжение к минимуму.

К окулисту же следует в срочном порядке обращаться, если жжение в глазах сопровождается болью или высокой чувствительностью к свету, выделениями из глаз и нечетким зрением. А также если ощущение жжения продолжается в течение нескольких дней. Специалист установит причину недуга и назначит подходящее лечение.