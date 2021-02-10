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Что такое синдром эконом-класса и как его избежать 

Даня Виттиг 2 часа назад
Что такое синдром эконом-класса и как его избежать
Фото: depositphotos.com
Человек создан для динамики, а не для статики — об этом постоянно напоминают врачи. Для качественной работы организма необходимо хорошее кровообращение. Замедление кровотока обычно связывают с синдромом эконом-класса. Что это за синдром и как его избежать, читайте в статье "Рамблера".
При длительном отсутствии движения в сосудах нижних конечностей может произойти застой крови. Скопившаяся жидкость давит на стенки вен, в результате чего тонус сосудов падает. Кровоток замедляется, это приводит к образованию кровяных сгустков.
Чем дольше человек пребывает без движения, тем выше вероятность, что у него возникнет тромбоз. Закупорка сосудов увеличивает риск развития инфаркта или инсульта. Поэтому фраза о том, что "движение — жизнь", это не просто слоган, но и залог сохранения здоровья.
Впервые понятие "синдром эконом-класса" было использовано в 1977 году, в работе под названием "Пульмональная тромбоэмболия после путешествий". Тогда стало известно, что главная причина тромбоза — длительная неподвижность. Чаще всего она возникает при путешествиях на самолете, поезде или автобусе.
Самолет, конечно, считается наиболее опасным видом транспорта. Так как возможности сделать зарядку на остановках у пассажира нет, да и скачки давления влияют на общее состояние пассажира.
Чтобы снизить вред для здоровья, во время перелета необходимо делать упражнения ногами, а также приседать в проходе. Физическая активность в нижних конечностях заставляет работать их как насос и разгоняет кровоток.
Старайтесь сидеть в кресле так, чтобы угол в колене был не острым, а прямым или тупым. Важно искусственно не замедлять ток крови по венам и сосудам.
Также врачи советуют не надевать в полете тугую одежду, пить больше чистой воды. При обезвоживании организма кровь сгущается, и риск появления тромбов растет.
Однако на развитие тромбоза могут повлиять и другие факторы. Например, беременность, ожирение, употребление гормональных препаратов, опухоли, варикоз, заболевания сердца и сосудов.
В таком случае до перелета необходимо обратиться к врачу, который подскажет, как облегчить риски с помощью лекарств.
Видео дня. Лучшая диета для здоровья сосудов
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