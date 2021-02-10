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Мясников рассказал о смертельной опасности боли в горле 

Мира Маркина 8 часов назад
Мясников рассказал о смертельной опасности боли в горле
Фото: Кадр из шоу "На самом главном"
Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, когда боль в горле может представлять смертельную опасность. Врача цитируют РИА Новости.
По словам эксперта, боль в горле может быть чревата летальным исходом в случае поражения органов дыхательной системы гемофильной палочкой:

«Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки».

Мясников пояснил, что гемофильная палочка вызывает воспаление надгортанника, из-за чего дети часто задыхаются:

«Почему? Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек».

Воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло, что можно не заметить, потому что он находится под языком. После этого появляется сиплый голос и начинает течь слюна.

«Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти»,

— предупредил медик.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников заявил — капли для носа могут привести к инфаркту.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников , РИА Новости
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