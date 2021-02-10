Мясников рассказал о смертельной опасности боли в горле 

Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, когда боль в горле может представлять смертельную опасность. Врача цитируют РИА Новости.
По словам эксперта, боль в горле может быть чревата летальным исходом в случае поражения органов дыхательной системы гемофильной палочкой:
«Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки».
Мясников пояснил, что гемофильная палочка вызывает воспаление надгортанника, из-за чего дети часто задыхаются:
«Почему? Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек».
Воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло, что можно не заметить, потому что он находится под языком. После этого появляется сиплый голос и начинает течь слюна.
«Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти»,
— предупредил медик.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников заявил — капли для носа могут привести к инфаркту.