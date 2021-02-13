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Что делать, если легкие начали «свистеть» 

Даня Виттиг 7 часов назад
Что делать, если легкие начали «свистеть»
Фото: depositphotos.com
Если при вдохе или выдохе вы заметили свист, необходимо обратить на это внимание. Обычно такое явление наблюдается при затруднении прохождения воздуха по дыхательным путям и может быть вызвано болезнью. "Рамблер" выяснил, чем опасен "свист" при дыхании.
Свистящее дыхание возникает, если бронхи воспалились, заполнились мокротой, в них попала пыль или инородное тело. А также на возникновение хрипа может повлиять аллергия, астма, развитие новообразований в органах дыхательной системы, ранняя стадия туберкулеза и другие заболевания.
Однако в некоторых случаях можно уменьшить проявление свиста самостоятельно.
Для начала необходимо отказаться от курения и обратить внимание, в каком положении вы проводите день. Если работа подразумевает постоянное сидение, то возможно дело в плохой осанке и деформации внутренних органов.
Можно заменить чай отварами из лекарственных трав и начать ингаляционную терапию, ввести в жизнь зарядку, в том числе дыхательную. Так как иногда свист может быть, наоборот, последствием заболевания.
Но если свист не проходит с учетом всех испробованных методов, необходимо обратиться к пульмонологу, который проведет необходимые диагностические мероприятия и назначит лечение.
Важно отметить, что если при свистящем дыхании цвет лица становится бледным или отдает синевой, необходимо вызвать скорую помощь. Такие приступы не могут проходить самостоятельно.
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