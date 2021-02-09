О каких болезнях говорит кровоточивость десен 

У кровоточивости десен есть много разных причин. Чаще всего этот симптом сигнализирует о том, что человек плохо чистит зубы, из-за чего на них остается налет, который превращается в зубной камень. Кровь в десне также появляется из-за травм, которые можно нанести щеткой, зубочисткой или зубной нитью. Однако если у вас все в порядке с гигиеной полости рта и вы уверены, что не наносил травмы деснам, а они кровоточат, это повод обратиться к врачу.

Дело в том, что этот симптом может быть связан не только со стоматологией. Некоторые заболевания можно выявить по этому симптому, поэтому не стоит его игнорировать. "Рамблер" рассказывает, о чем сигнализирует кровоточивость десен.

Болезнь Виллебранда-Диана

Это заболевание наследственное, но может проявиться у человека в любом возрасте и поколении. Оно обусловлено тем, что у человека снижается свертываемость крови. При этой болезни у больного наблюдаются длительные кровотечения, которые тяжело остановить. В деснах возникают спонтанные кровотечения, но они незначительны и человек их не замечает, а при болезни Виллебранда-Диана это становится большой проблемой, так как остановить его очень тяжело.

Авитаминоз

Десны кровоточат при недостатке некоторых витаминов. Чаще всего человеку с таким симптомом не хватает витамина С и К. При малом количестве первого развивается цинга, которая влияет на сосуды, десны и кожу. Витамин К влияет на свертываемость крови, а из-за плохой свертываемости учащается кровоточивость десен.

Сахарный диабет

Из-за повышенного содержания глюкозы в крови способствует размножению бактерий в полости рта, из-за чего у больного диабетом чаще возникает зубной налет. Из-за этого могут страдать десны. Как правило, они опухают и могут сильно кровоточить. У людей, больных сахарным диабетом, чаще проявляется пародонтит и пародонтоз, поэтому им надо быть особенно внимательными с гигиеной полости рта.