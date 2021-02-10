Мясников рассказал о смертельной опасности боли в горле 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», когда боль в горле может представлять смертельную опасность. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, это возможно в случае поражения органов дыхательной системы гемофильной палочкой.
«Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки»,
— сказал доктор.
Он отметил, что гемофильная палочка вызывает воспаление надгортанника, и часто дети задыхаются.
«Почему? Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек»,
— пояснил Мясников.
Специалист заявил, что воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло, что можно упустить из виду, потому что он находится за языком. Затем появляется сиплый голос, и начинает течь слюна.
«Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти»,
— сказал медик.