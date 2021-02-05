Симптомы трахеита, при которых нужно бежать к врачу 

Воспаление слизистой оболочки трахеи, за счет которой воздух попадает из носоглотки в бронхи и легкие, именуют трахеитом.

Как правило, недуг проявляется у детей в возрасте от 3 до 8 лет, но порой болезнь может настигнуть и взрослого и даже привести к смертельному исходу. Подробнее о том, при каких симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, — в материале "Рамблера".

Прежде всего важно отметить, что сам по себе трахеит уже требует неотложной медицинской помощи. Воспаление трахеи неизменно сопровождается отеком, который может быть настолько велик, что перекроет поступление воздуха.

повышенная температура тела, которая внезапно поднялась до 39 градусов и выше

после недавно перенесенной инфекции верхних дыхательных путей появился или усилился глубокий лающий кашель

дыхание стало быстрым и поверхностным

при вдохе и выдохе — свистящий хрип

кожа приобрела бледный и даже синюшный оттенок Распознать трахеит можно, ориентируясь на следующие симптомы:

Данные признаки должны стать поводом немедленного обращения к специалисту. Если нет возможности быстро попасть к педиатру или терапевту, вызывайте скорую помощь.

Как правило, трахеит провоцирует бактериальное осложнение после острой вирусной инфекции верхних дыхательных путей. В редких случаях недуг может вызвать аллергия или вдыхание токсических веществ.