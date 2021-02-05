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Выяснилось, что вздутие живота может указывать на рак кишечника 

Даня Виттиг 11 часов назад
Когда вздутие живота может указывать на рак кишечника
Фото: depositphotos.com
За обычным вздутием живота, вызванным употреблением определенного вида продуктов, может скрываться рак кишечника. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британской онкологической ассоциации.
Вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит — состояние, при котором в животе скапливается жидкость. Асцит, в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.
Хотя существует множество других причин, которые могут повлиять на вздутие живота. Это может быть гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.
Из-за потенциальной возможности определить рак, врачи советуют обратиться в клинику, чтобы установить причину наверняка.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему нельзя спать на животе.
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