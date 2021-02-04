Что провоцирует плеврит и когда вызывать скорую 

Воспаление плевры — ткани, разделяющей легкие и внутреннюю поверхность грудной клетки, — именуют плевритом. Подробнее об этом недуге и о том, когда нужно немедленно вызывать скорую, — в материале "Рамблера".

Первые симптомы плеврита уже доставляют ощутимый дискомфорт. Как правило, болезнь проявляет себя посредством резкой колющей боли при каждом вдохе и выдохе, болью, усиливающейся при кашле или чихании, а также одышкой. В некоторых случаях повышается температура тела, а боль отдает в плечо или спину.

Следует также помнить о том, что порой симптомы плеврита сигнализируют о другом, более серьезном заболевании. Похожие признаки характерны для развивающегося инфаркта и смертельно опасных проблем с кровотоком в легких.

сильная непрекращающаяся боль не проходит в течение пяти и более минут

есть чувство давления, стеснения в груди

вас подташнивает вплоть до рвоты

выступает холодный пот

кружится голова, присутствует слабость

боль в грудной клетке ощущается как жгучая, она распространяется на шею, плечо и отдает в руку

боль усиливается при физической активности (даже легкой) Именно поэтому, почувствовав необъяснимую боль в груди, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Но если вместе с вышеописанными симптомами проявляются еще и другие, это повод вызвать скорую:

Спровоцировать развитие плеврита может множество факторов. Среди самых распространенных медики выделяют следующие: вирусная и бактериальная инфекция, грибковое поражение, аутоиммунные заболевания, травма, некоторые наследственные заболевания, туберкулез.