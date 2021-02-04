Пять причин заболевания щитовидной железы 

Согласно статистике ВОЗ в мире уже более десяти лет ползет вверх число людей, страдающих от проблем с щитовидной железой. О том, каковы причины заболеваний щитовидки и что можно сделать, чтобы предотвратить сбой в ее работе, читайте в материале «Рамблера».

Итак, в чем же причины, развития заболеваний щитовидной железы.

Во-первых, неправильное питание, когда с едой организм не получает достаточного количества витаминов и минералов. В частности, очень важно не допускать дефицита йода и селена.

Во-вторых, эмоциональные, психологические нагрузки, постоянное пребывание в состоянии стресса.

В-третьих, хронические заболевания, ослабленный иммунитет.

Ну и, напоследок, необходимо отметить наследственный фактор и, увы, экологию, которая оказывает огромное влияние на состояние нашего здоровья.

Чем можно помочь щитовидке? Для начала обратите внимание на свое питание и режим дня. Старайтесь вовремя ложиться спать, отрегулируйте свой рацион так, чтобы ежедневно снабжать организм необходимыми питательными веществами. Больше отдыхайте, старайтесь не допускать психоэмоциональных перегрузок, а также следите за количеством потребляемой ежедневно жидкости, чтобы избежать обезвоживания.