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Нестандартные симптомы рака легких, которые обычно игнорируют 

Passion.ru 1 час назад
Нестандартные симптомы рака легких, которые обычно игнорируют
Фото: Passion.ru
Рак легких на ранней стадии может проявляться весьма неожиданно, потому странные признаки легко пропустить.
Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили Express, что самая большая проблема в диагностике онкологии легких — вовремя ее диагностировать. Как правило, кашель, снижение уровня энергии и проблемы с дыханием возникают на более поздних этапах.
На ранней стадии развития болезнь может проявиться более нестандартно. Так, например, у 20% всех пациентов появляются жалобы на проблемы с желудком, боли в животе, тошнота, запор.
При определенных типах рака новообразование распространяется не только на сами легкие, но и на спину, лопатки и плечи, в которых начинаются боли. Также могут возникнуть проблемы с балансом.
Некоторые пациенты сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями в качестве осложнения, что вызывает головокружение и потерю равновесия. Опухоль может поражать и глазные нервы, из-за чего зрачок на одном глазу может стать необычайно маленьким, а веко опустится.
И еще один симптом, который потенциально указывает на рак легких — опухшие кончики пальцев, которые еще и выглядят излишне блестящими.
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