Нестандартные симптомы рака легких, которые обычно игнорируют 

Рак легких на ранней стадии может проявляться весьма неожиданно, потому странные признаки легко пропустить.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили Express, что самая большая проблема в диагностике онкологии легких — вовремя ее диагностировать. Как правило, кашель, снижение уровня энергии и проблемы с дыханием возникают на более поздних этапах.

На ранней стадии развития болезнь может проявиться более нестандартно. Так, например, у 20% всех пациентов появляются жалобы на проблемы с желудком, боли в животе, тошнота, запор.

При определенных типах рака новообразование распространяется не только на сами легкие, но и на спину, лопатки и плечи, в которых начинаются боли. Также могут возникнуть проблемы с балансом.

Некоторые пациенты сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями в качестве осложнения, что вызывает головокружение и потерю равновесия. Опухоль может поражать и глазные нервы, из-за чего зрачок на одном глазу может стать необычайно маленьким, а веко опустится.

И еще один симптом, который потенциально указывает на рак легких — опухшие кончики пальцев, которые еще и выглядят излишне блестящими.