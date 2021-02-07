На какие болезни указывает неприятный запах изо рта 

Зачастую неприятный запах изо рта незаметен для человека. В основном, об этом сообщают близкие или лечащий врач. "Рамблер" выяснил, когда неприятный запах сигнализирует об имеющихся проблемах.

Врачи называют неприятное дыхание галитозом. Однако существует и псевдогалитоз, когда запах слабый и ощущает его только сам человек.

Чтобы проверить наверняка степень проблемы, нужно приложить салфетку к дальней части языка и понюхать ее или воспользоваться зубочисткой и проверить ее запах.

В основном, на развитие галитоза влияют стоматологические проблемы, а именно наличие кариеса. В кариозных трещинах и под зубными камнями накапливаются микроорганизмы, которые запускают процессы гниения. Они и влияют на свежесть дыхания. Но есть и другие причины.

Нарушение пищеварения

Примерно 10% случаев плохого запаха изо рта говорят о наличии проблем с пищеварением. В таком случае дыхание отдает кислинкой, у пациента нарушается иммунитет и появляются боли.

Болезнетворные бактерии в кишечнике могут попасть в органы дыхания и мочевыделительной системы и послужить началом нового заболевания (например, цистит).

Болезни печени

Если изо рта идет гнилой запах, а также появляется вкус горечи, скорее всего страдает печень. Печень выделяет желчь, которая при попадании через пищевод в глотку, создает запах.

Болезни печени провоцируются разнообразными причинами: вирусными гепатитами, отравлениями, чрезмерным употреблением алкоголя и плохим питанием.

Проблемы с поджелудочной железой

Дыхание с запахом ацетона сигнализирует о плохой работе поджелудочной железы. В таком случае анализы крови могут показать повышенный уровень сахара.

Поражение дыхательных органов

Ангина, гайморит и пневмония могут провоцировать плохой запах изо рта. Во время лечения заболеваний важно следить за чистотой полости рта, чтобы патогенные микробы не накапливались на зубах.