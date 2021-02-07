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На какие болезни указывает неприятный запах изо рта 

Даня Виттиг 5 часов назад
На какие болезни указывает неприятный запах изо рта
Фото: depositphotos.com
Зачастую неприятный запах изо рта незаметен для человека. В основном, об этом сообщают близкие или лечащий врач. "Рамблер" выяснил, когда неприятный запах сигнализирует об имеющихся проблемах.
Врачи называют неприятное дыхание галитозом. Однако существует и псевдогалитоз, когда запах слабый и ощущает его только сам человек.
Чтобы проверить наверняка степень проблемы, нужно приложить салфетку к дальней части языка и понюхать ее или воспользоваться зубочисткой и проверить ее запах.
В основном, на развитие галитоза влияют стоматологические проблемы, а именно наличие кариеса. В кариозных трещинах и под зубными камнями накапливаются микроорганизмы, которые запускают процессы гниения. Они и влияют на свежесть дыхания. Но есть и другие причины.

Нарушение пищеварения

Примерно 10% случаев плохого запаха изо рта говорят о наличии проблем с пищеварением. В таком случае дыхание отдает кислинкой, у пациента нарушается иммунитет и появляются боли.
Болезнетворные бактерии в кишечнике могут попасть в органы дыхания и мочевыделительной системы и послужить началом нового заболевания (например, цистит).

Болезни печени

Если изо рта идет гнилой запах, а также появляется вкус горечи, скорее всего страдает печень. Печень выделяет желчь, которая при попадании через пищевод в глотку, создает запах.
Болезни печени провоцируются разнообразными причинами: вирусными гепатитами, отравлениями, чрезмерным употреблением алкоголя и плохим питанием.

Проблемы с поджелудочной железой

Дыхание с запахом ацетона сигнализирует о плохой работе поджелудочной железы. В таком случае анализы крови могут показать повышенный уровень сахара.

Поражение дыхательных органов

Ангина, гайморит и пневмония могут провоцировать плохой запах изо рта. Во время лечения заболеваний важно следить за чистотой полости рта, чтобы патогенные микробы не накапливались на зубах.
Видео дня. Как проверить себя на туннельный синдром
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