Врач-терапевт Иосиф Раскин, работающий в США, порассуждал на своей странице в Facebook о специфике работы медиков и неопределенности, с которой им приходится сталкиваться. "Рамблер" делится его мнением.

По словам врача, сегодня человечеству неизвестно очень многое. Например, эффективны ли лекарства от коронавируса, прекратят ли вакцины передачу вируса, будут ли они действовать на новые штаммы. Однако неопределенность не должна пугать медиков, так как для них это — обычные условия работы.

"Собственно, всех врачей учат работать в условиях неопределенности. А если не учат, то они учатся этому в самом начале медицинской карьеры методом мордой об стол. И если кто не в состоянии научиться справляться с неопределенностью, из лечебной медицины уходит. Потому что в медицине мы очень многого не знали раньше и продолжаем не знать, и оценить размеры нашего сегодняшнего незнания станет возможным лет через … ну хотя бы десять", — написал Иосиф Раскин.

Как отметил терапевт, Гиппократ не знал "ни о микробах, ни о функции левых отделов сердца", но тем не менее был великим врачом и помогал людям.

"Сегодня мы многого не знаем и о болезнях, и о лекарствах, которыми мы пользуемся (точнее говора, это знание меняется со временем), ни о этом конкретном пациенте, которого привезли без сознания в приемное отделение, и я не знаю ровно ничего ни о его медицинской истории, ни о аллергиях, ни предпочтениях в плане жизни и смерти […] Тем не менее любой разумный врач не стоит на месте в ожидании пока он будет знать ВСЕ, а действует на основании того, что мы знаем и умеем".

По мнению Иосифа Раскина, чтобы принимать практические решения, не нужно знать все:

"Медицина может быть эффективной, не обладая абсолютным знанием".

Причем многое зависит от специальности врача. Например, онкологи сначала долго изучают историю болезни человека, а специалисты неотложной помощи "принимают очень ответственные решения, зная о пациенте и его болезни очень мало".

Врач из Миннеаполиса Татьяна Мельник написала в комментариях, что "погоня за абсолютной определенностью — база обсессивно-компульсивного расстройства":